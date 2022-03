Barzanò: due mostre ad ingresso gratuito per celebrare la femminilitá

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La prima si intitola “Brillanti nel tempo” e sarà in scena dal 19 al 24 marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Ideata da Gioielleria Colombo di Casatenovo e curata da Tramite srl, agenzia di comunicazione con sede a Carate Brianza, si pone l’obiettivo di ripercorrere la vita di 10 donne che hanno cambiato, o stanno cambiando, la storia, celebrando il loro genio. Frida Kahlo, Masako Shirasu, Amelia Earhart, Greta Thunberg e Anna May Wong sono solo alcune delle donne protagoniste dell’esposizione, rappresentate attraverso i loro volti stilizzati, il racconto delle loro gesta e l'abbinamento ad un gioiello tanto iconico quanto ciò che rappresentano o hanno rappresentato.

“La mostra racconta storie di quasi un secolo fa e storie più recenti, narra il percorso di giovani ragazze che proprio grazie alle loro imprese sono diventate icone del loro tempo, del nostro tempo. Un racconto completo, un ritratto che cerca di dare la visione complessiva dello straordinario apporto che queste donne hanno dato al nostro mondo” - ha dichiarato Dario Colombo, patron di Gioielleria Colombo. Dal 26 al 30 marzo, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00, vi sarà la possibilità di visitare RINASCITA, mostra di pittura a cura di Aurora Iogà. Al centro dell’attenzione il concetto del nido. Nidi che da piccoli e concreti rifugi si trasformano ora in linee gocciolanti e sinuose, ora in essenziali fili di colore, dimentichi del loro realismo, tendono verso un'astrazione non solo formale, ma anche emotiva e intima. Una mostra che verrà celebrata con un vernissage guidato da Chiara Medolago - Storica dell’arte, domenica 27 marzo alle ore 17:00.

“L’idea di raffigurare il nido come soggetto principe di questa mia collezione mi è venuta nel 2018, a quasi vent’anni dal mio esordio come pittrice autodidatta. Il nido è un concetto vario: rappresenta il lato femminile, la donna, il concetto di protezione e casa. Il nido è un abbraccio nel quale immergersi e ancorarsi. Con questa esposizione vorrei infondere nel visitatore un sentimento di pace e serenità che solo la natura può darci” - ha commentato Aurora Iogà. Con queste due mostre Valore | Spazio di crescita va ad ampliare il già ricco calendario di eventi e corsi con i quali da ormai un anno anima il territorio di Barzanò e della Brianza, una proposta di eventi mirata ad arricchire il singolo, favorendo la sua crescita personale. “E’ per noi un onore poter rappresentare, sul territorio, anche un luogo nel quale arte e cultura trovano spazio. Valore concentra la sua proposta di corsi ed eventi sul concetto di “crescita personale”; arte e cultura non fanno altro che arricchire questa aspirazione, andando ad alimentare il bagaglio culturale e la conoscenza del singolo” - ha commentato Ramona Brivio, ideatrice dell’ambiziosa start up Valore | Spazio di crescita.