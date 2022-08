Barzanò: iniziate le opere di separazione della rete fognaria in via Papa Giovanni XXIII

Sono iniziate a Barzanò le opere di separazione della rete di fognatura a monte del collettore in Via Papa Giovanni XXIII. Questi interventi - come reso noto dagli uffici di Lario Reti Holding - sono stati progettati in modo tale da portare la fognatura, che attraversava le proprietà private, sulla strada pubblica e lasciando la condotta esistente per le sole acque meteoriche.

Dovendo intervenire con scavi già per la rete di fognatura, è stata inoltre analizzata la rete di acquedotto e si è deciso di intervenire anche per sostituire alcuni tratti della rete. Questo intervento permetterà di risolvere le criticità relative alla condotta che, oltre a presentare numerosi cedimenti e sversamenti, risulta essere posta a profondità considerevoli e al di sotto dei fabbricati stessi (condomini, scuola materna, scuola elementare e media). Le opere, dal valore complessivo di oltre 1,8 milioni di Euro, termineranno entro la fine del 2023.