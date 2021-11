Dieci e vent'anni di attività: l'omaggio della banda a Matteo e Stefano

La Banda di Barzio è tornata a festeggiare Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Dopo aver rinunciato all’appuntamento nel 2020 a causa della pandemia, domenica scorsa musicanti e simpatizzanti si sono ritrovati per una giornata all'insegna dell'amicizia.

La messa, celebrata dal parroco don Lucio Galbiati e da don Gianmaria Manzotti, è stata accompagnata dalle note del Corpo musicale e dai canti della corale Santa Cecilia. Una fitta nevicata ha poi reso ancora più suggestivi i festeggiamenti. E, se le condizioni meteo non hanno permesso di svolgere il tradizionale concertino in piazza Garibaldi, non hanno comunque impedito la visita al cimitero, per rendere omaggio ai musicanti e ai simpatizzanti venuti a mancare negli anni.

La giornata è quindi proseguita con il pranzo al ristorante Esposito. Un appuntamento imperdibile, durante il quale sono stati premiati due componenti del sodalizio: a Matteo Selva è andato un riconoscimento per i suoi dieci anni di attività nelle file della banda, mentre a Stefano Canali è andato quello per i vent’anni.

A consegnare i premi il presidente Mario Tagliaferri che ha ringraziato tutti i componenti del sodalizio, il maestro Jose Ratti e tutte le persone che nel corso dell’anno collaborano per la buona riuscita delle attività del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio.