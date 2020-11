Barzio sorride alle auto elettriche: in arrivo altre due colonnine di ricarica

Barzio vuole essere sempre di più un comune green. Dopo l'attivazione della prima colonnina per le auto elettriche nel posteggio Prada lungo via Provinciale, l'Amministrazione ha deciso di collocare altri due punti di ricarica. Una - fornita da Enel X, così come quella già operativa - sarà attivata nel piazzale del mercato (area di sosta a pagamento), in prossimità della cabina di trasformazione di Enel; la seconda - fornita da AEVV Impianti - verrà invece installata nel parcheggio libero della tensostruttura.

Nei giorni scorsi, a seguito di un incontro fra il Comune ed Enel X, è stato comunicato che la colonnina nel piazzale del mercato dovrebbe essere operativa entro al fine di novembre. Stesso discorso per quanto riguarda il punto di ricarica della società AEVV Impianti.

«Oltre all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, degli uffici comunali e dalla palestra, questo è un ulteriore passo in avanti per rendere Barzio un paese sempre più rispettoso dell’ambiente - commenta il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia - Si tratta di un impegno che continuerà anche per i prossimi anni. Viviamo in un ambiente immerso nella natura e dobbiamo dimostrare, anche con questi interventi, ai barziesi e a chi sceglierà Barzio per trascorrere le proprie vacanze e il tempo libero, il nostro orientamento per il bene dell’ambiente. Con questo intervento la nostra Amministrazione mira a dare un importante contributo alla mobilità sostenibile, garantendo un servizio indispensabile a quei cittadini e turisti che scelgono veicoli non inquinanti».

Per accedere alle colonnine l'utente deve semplicemente utilizzare una card/tessera o una App messe a disposizione da uno degli operatori che offrono servizi di ricarica. In questo modo potrà procedere al pagamento e alla ricarica della propria auto elettrica. Ulteriori informazioni per l'utilizzo delle colonnine sono disponibili sui siti internet www.enelx.com e www.acsm-agam.it.