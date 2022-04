Applausi per il coro Santa Cecilia, da 135 anni un simbolo di Barzio

Emozioni in musica con il Coro Santa Cecilia di Barzio. In occasione delle recenti festività, nei giorni scorsi il corpo musicale del comune Valsassinese si è esibito nel tradizionale Concerto di Pasqua ricevendo gli applausi del pubblico.

Quest'anno il concerto, appuntamento fisso nel calendario del sodalizio, è stato dedicato alla memoria del compianto don Alfredo Comi, scomparso un anno fa dopo essere stato per oltre 40 anni stimato parroco in paese e in altre chiese del territorio. L'esibizione ha celebrato inoltre un anno speciale per la banda che, infatti, festeggia il 135° anniversario di fondazione.

Ad arricchire la serata in musica, diretta dal maestro Iose Ratti, ha contribuito l'esibizione del maestro Massimo Borassi all'organo Mascioni, strumento voluto proprio da don Alfredo.