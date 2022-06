Estate senza più limitazioni covid, a Barzio ripartono centro anziani e gruppi di cammino

"Barzio si prepara ad affrontare la prima estate senza le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19". Lo annuncia il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia precisando inoltre che una delle novità più importanti riguarderà la viabilità cittadina che, a differenza delle ultime due stagioni turistiche, non subirà modifiche. In concreto non verrà più istituita l’isola pedonale in via Martiri Patrioti Barziesi e in via Roma, con conseguente senso unico.

La viabilità era stata rivista per aiutare i locali pubblici con più spazi esterni per i tavolini

"Il provvedimento era stato assunto anche per consentire ai locali pubblici che si affacciano sulle vie sopra citate di ampliare lo spazio esterno destinato al posizionamento dei tavolini che, a causa delle disposizioni sul distanziamento sociale, non avrebbero potuto trovare posto nelle sale interne - spiega il sindaco - Ora che tali restrizioni non sono più in vigore, considerando anche il fatto che l’occupazione di suolo pubblico non è più gratuita per gli esercenti, non si ravvede la necessità di riproporre l’isola pedonale".

Resteranno invece in vigore le abituali limitazioni al traffico in via Roma e in piazza Garibaldi, che saranno chiuse alla circolazione il sabato e la domenica, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, dal 25 giugno al 4 settembre. E tutti i giorni, sempre negli stessi orari, per un periodo da definire anche in base ai lavori di posa fibra ottica.

Arriva anche la fibra ottica: "Intervento atteso e non rinviabile"

"La scelta di limitare le chiusure a via Roma e alla piazza è dovuto anche a un altro importante elemento - continua Arrigoni Battaia - Sono infatti da poco iniziati i lavori per la posa della fibra ottica appaltati da Open Fiber. Siamo consapevoli che il periodo estivo non è ottimale per l’esecuzione di tali opere e che ciò potrebbe creare disagi a residenti e turisti. Purtroppo, però, la società si è resa disponibile solo per questo periodo. Considerato che i lavori sono in ritardo già di due anni (a causa anche della pandemia), non ci è sembrato opportuno rimandare un intervento tanto importante e atteso dalla popolazione”.

L’estate 2022 porta una buona notizia anche per i barziesi meno giovani. Da metà giugno, infatti, riaprirà il Centro Anziani di via Roma con le relative attività. Contestualmente, l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di tornare a proporre i Gruppi di cammino. I quest’ultimo caso la previsione di ripresa è per l’estate.