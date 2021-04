Barzio: conclusi i lavori di posa della fognatura a valle dell’abitato

Conclusa la posa dei nuovi collettori fognari a valle dell’abitato di Barzio. Le nuove condotte hanno consentito di collegare alla rete due zone del paese - in parte già urbanizzate ed in parte, visto il Piano di governo del territorio, potenzialmente suscettibili di sviluppo edilizio - che per la loro conformazione orografica non potevano essere collegate ai collettori esistenti.

Tempi e costi

Come reso noto dagli uffici di Lario Reti Holding, i lavori sono stati avviati ad aprile 2019 per un valore di circa 360.000 Euro e hanno visto la realizzazione di diversi tratti di fognatura, dalla lunghezza totale superiore a 2,5 chilometri, che hanno permesso di convogliare correttamente i reflui provenienti da località Moncucco, via per Introbio, via Canteliberto, via Fornaci Merlo, via Papa Giovanni XXIII, via Privata Bergamini e via Milano.

I reflui provenienti da queste zone e in precedenza trattati in vasche Imhoff - che non avrebbero potuto gestire l’incremento dei carichi di una futura urbanizzazione - confluiscono ora al depuratore di Via Pioverna, costruito negli anni ’90 e che serve i 24.000 abitanti equivalenti dei comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio.