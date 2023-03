"Escursioni sicure", incontro in Valsassina

"Escursioni sicure" in Valsassina. Si terrà sabato 25 marzo alle 18.00 presso la sala "Pietro Pensa" della Comunità montana a Barzio, l'incontro dal titolo "Escursioni sicure: meteo, Gps ed emergenze", organizzato dall'associazione Nazione Futura Lecco. Il programma prevede diversi interventi: dalle possibili scelte che la politica può compiere a favore del territorio montano, a relazioni più tecniche sulle strategie migliori per garantire escursioni sicure.

Ecco dunque il lecchese Pietro Fiocchi, eurodeputato di Ecr, che parlerà del consumo di suolo e il consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini, che interverrà sulla valorizzazione dei luoghi di montagna. Sarà poi la volta di quattro interventi tecnici sulle buone pratiche per le escursioni: Livio Perego, del Centro meteorologico mombardo, sulla gestione del rischio meteo; Giorgio Meroni, topografo, sulle nuove tecnologie per gestire la sicurezza; Cristiano Pelà, soccorritore, su come affrontare emergenze sanitarie; Alessandro Spada, capostazione Cnsas, sull'educazione alla montagna.

Perché un "laboratorio di idee" come Nazione Futura ha deciso di parlare di tutela del territorio montano e di sicurezza nelle escursioni? "Due sono i motivi - spiegano gli organizzatori - Il primo è un tragico resoconto: ben 61 sono le persone decedute sulle montagne valsassinesi e della Valvarrone negli ultimi 5 anni. Come afferma uno dei relatori, Alessandro Spada, "è necessario intervenire attraverso un meticoloso lavoro di prevenzione da svolgere attraverso l’educazione dell’andare in montagna. Il secondo è invece legato a ciò che Nazione Futura rappresenta: una vera ecologia è patrimonio del pensiero conservatore. La tutela dell'ambiente in una visione non antagonista all'uomo, ma realmente eco-logica, è l'unica strada per un sistema economico altrimenti insostenibile". La partecipazione all'incontro è libera.