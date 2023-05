Concerto di valore internazionale in basilica con Harmonia Gentium

Un appuntamento di rilievo internazionale quello che Harmonia Gentium offrirà alla città di Lecco lunedì 5 giugno alle ore 21. Nella cornice della basilica di San Nicolò - teatro di tanti straordinari eventi allestiti dall’associazione fondata nel 1986 - si terrà il concerto finale della tournée italiana del coro statunitense The Maine university singers (Usa) che chiude un trittico di esibizioni tenutosi nella basilica di San Pietro a Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore a Firenze e in quella di San Marco a Venezia.

Un concerto, come si può immaginare, di particolare spessore musicale, che vuole rafforzare le relazioni internazionali createsi nella lunga attività di Harmonia Gentium grazie al Festival Zelioli. The university singers è il principale ensemble vocale della school of performing arts dell'università del Maine e ha sede nella città di Orono, nello stato del Maine.

Il gruppo è composto sia da studenti di musica sia da studenti che studiano altre discipline da tutto il campus. Sotto la direzione di Francis John Vogt, i cantanti universitari eseguono un repertorio di ampio respiro. Nei loro concerti mettono in evidenza la migliore musica scritta per coro dal Rinascimento al 21° secolo di genere sacro e profano. È diretto dal maestro Francis John Vogt direttore delle attività corali all'Università del Maine, dove dirige la university singers and Oratorio society e insegna direzione vocale e corale. Accompagna al pianoforte la dottoressa Laura Artesani, presidente della divisione di musica e professore associato presso la school of performing arts dell'Università del Maine, dove tiene corsi di educazione musicale e storia della musica e supervisiona gli insegnanti degli studenti.

In apertura del concerto si esibirà il laboratorio corale provinciale Clap! sotto la direzione dei maestri Cornelia Dell’Oro e Francesco Bussani, questo laboratorio è nato sotto l’egida di cori Lombardia delegazione di Lecco, in collaborazione con l’associazione corale San Pietro al Monte di Civate, il Coro Alpino Lecchese e la consulta musicale di Lecco con l’obiettivo di coltivare l’esperienza del canto corale tra i giovani.