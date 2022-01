Scatto da 45 milioni: sul National Geographic la Basilica di San Nicolò

C'è dietro una storia d'amore alla foto mostrata a 45 milioni di persone. Lo scatto diffuso su Instagram dalla pagina di National Geographic Travel, seguita per l'appunto da un pubblico numericamente milionario, raffigura la Basilica di San Nicolò, posizionata nel cuore di Lecco: “Parrocchiani siedono in fondo a una chiesa nella città di Lecco, in Italia”, la descrizione infilata a corredo dell'istantanea.

La storia dietro la foto

A premere il tasto dell'otturatore della sua macchina fotografica è stato il colombiano, nativo di Bogotà, Juan Cristo?bal Cobo, fotografo, ex filmmaker e contributor di National Geographic. È stato proprio lui a spiegare i motivi che l'hanno portato nella nostra città, decisamente importanti, rispondendo alle domande poste da una nostra conterranea: “Conoscevo la città prima? Si, la famiglia della mia ex moglie era di Oggiono e, visto che dovevo essere a Milano, mi sono avventurato per un giorno a Lecco. L'ho amata”.

“Quanta bellezza!” ha brevemente commentato il sindaco Mauro Gattinoni sul proprio profilo Instagram.