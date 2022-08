Beatrice Colli l'ha fatto ancora: è campionessa mondiale Speed

Nuova impresa di Beatrice Colli. La forte arrampicatrice lecchese in forza ai Ragni di Lecco ha scollinato “un agosto che é stato un vero incubo - racconta Fabio Palma, suo istruttore -, con la recrudescenza del morbo di Haglund a causa di un riscaldamento troppo intenso, e una congestione che l'ha stesa a letto appena atterrata a Dallas”: nonostante le difficoltà, Beatrice ha vinto il titolo mondiale junior Speed, replicando il successo ottenuto nella categoria Under 18 durante il 2021 a sole 36 ore dalla semifinale Boulder mondiale che aveva affrontato “dopo 4 giorni di dolori alle ossa, una qualifica sotto Tachipirina e il morale davvero a terra”.

La strada verso il titolo

La scalata al titolo mondiale non era partita esattamente bene: “Le qualifiche erano state le peggiori di sempre, ma Bea ha trovato quella forza mentale che in certe occasioni la rende una Campionessa più unica che rara. Volevo per lei il bronzo al campionato europeo Speed a Monaco e due medaglie mondiali a Dallas nelle categorie Boulder e Speed, ma a Monaco, pur essendo in forma, è scivolata nei quarti di finale e a Dallas la congestione sembrava non lasciate speranze. Dobbiamo ringraziare la nuova struttura Speed del Politecnico di Lecco, senza non avremmo potuto allenare la Speed in Lombardia e a causa del l'infiammazione era dovuta tornare da Innsbruck per un'infiltrazione”.