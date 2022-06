Bimbo Bonus e Bonus luce e gas: Bellano sostiene famiglie e operatori economici

Bellano offre un aiuto concreto alle famiglie in uno dei momenti più difficili dal Dopoguerra a oggi nella gestione delle spese quotidiane.

La Giunta comunale ha infatti approvato l'erogazione del Bimbo Bonus e del Bonus Luce e Gas. "Per quanto riguarda il Bimbo Bonus il Comune, così come già fatto in passato, stanzierà un contributo per aiutare le famiglie a sostenere le spese per la retta dell'asilo, pari a una mensilità - spiega il sindaco Antonio Rusconi - Il contributo massimo sarà di 220 euro a bambino e fa riferimento all'anno educativo 2021/2022. Sarà concesso alle famiglie i cui figli hanno frequentato la scuola dell'infanzia Tommaso Grossi. Il Bimbo Bonus è realizzato grazie alla misura statale 0-6 anni".

Il Bonus Luce e Gas, invece, è stato pensato dall'Amministrazione comunale per le famiglie e per gli operatori economici bellanesi, e prevede fino a 200 euro di contributo per fare fronte agli aumenti del costo dell'energia.

Un aiuto a chi ha +30% in bolletta

"In questo caso il contributo è destinato alle famiglie con Isee fino a 20mila euro e alle partite Iva non appartenenti al settore ristorazione - spiega Jessica Vanelli, assessore ai Servizi sociali - Per poter accedere al bonus il singolo operatore dovrà attestare di aver subito un aumento in bolletta di almeno il 30% rispetto al 2021. Da parte del Comune riceverà un contributo pari alla metà dell'aumento, fino a tetto massimo di 200 euro".

Per finanziare questo bonus il Comune ha stanziato 20mila euro di risorse proprie dell'ente, il contributo verrà erogato fino all'esaurimento dei fondi a disposizione e il criterio di assegnazione sarà quello dell'ordine di presentazione della domanda allo sportello comunale.

"L'assistente sociale e l'ufficio segreteria sono a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di consigli e aiuto nella compilazione delle domande - spiega Stefano Calvasina, assessore al Bilancio - anche se i moduli sono molto semplici, stante la volontà dell'Amministrazione di dare un aiuto rapido e concreto a cittadini e operatori economici duramente colpiti da questi aumenti così elevati".

Per entrambi i bonus i bandi completi sono disponibili sul sito del Comune di Bellano. Per informazioni è possibile scrivere a protocollo@comune.bellano. lc.it.