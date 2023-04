Pochi giorni ancora e la speranza di Bellano è tanta. Domenica 9 aprile la popolare trasmissione Rai "Kilimangiaro", condotta da Camila Raznovich, decreterà quale borgo in Italia merita di essere fregiato come il migliore, accaparrandosi il titolo di "Il Borgo dei Borghi 2023".

Le votazioni

Il tempo per votare Bellano sul sito www.rai.it/borgodeiborghi è scaduto il 26 marzo scorso e “Il Borgo dei Borghi 2023” sarà quello che all’esito delle votazioni avrà raccolto il maggior numero di voti in percentuale, nella somma tra quelli espressi via rete e quelli di una “Giuria di Esperti”. Una giuria composta quest'anno da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico e Jacopo Veneziani, storico dell'arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

Manca dunque pochissimo per sapere come andrà a finire il lungo viaggio attraverso 20 regioni, 20 borghi, 20 territori ricchi di storia, tradizione arte culinaria. Per rivedere come i bellanesi hanno raccontato il proprio borgo basta collegarsi a questo link.

I borghi in gara

Abruzzo: Casoli (Chieti)

Basilicata: Miglionico (Matera)

Calabria: Diamante (Cosenza)

Campania: Cetara (Salerno)

Emilia Romagna: Bagnara Di Romagna (Ravenna)

Friuli Venezia Giulia: Marano Lagunare (Udine)

Lazio: Ronciglione (Viterbo)

Liguria: Campo Ligure (Genova)

Lombardia: Bellano (Lecco)

Marche Esanatoglia (Macerata)

Molise: Monteroduni (Isernia)

Piemonte: Castagnole Delle Lanze (Asti)

Puglia: Castro (Lecce)

Sardegna: Sant’Antioco (Carbonia-Inglesias)

Sicilia: Salemi (Trapani) –

Toscana: Campiglia Marittima (Livorno)

Trentino Alto Adige: Bondone (Trento)

Umbria: Citerna (Perugia)

Valle D’Aosta: Issogne (Aosta)

Veneto: Possagno (Treviso)