Bellano confermato "Comune fiorito" per il prossimo triennio

Ennesimo riconoscimento per Bellano: il paese lariano ha visto infatti confermato il marchio di qualità "Comune Fiorito" per il prossimo triennio. Una bella soddisfazione per l'Amministrazione comunale del sindaco Antonio Rusconi, che aveva celebrato questo traguardo per la prima volta nel 2019.

Questa la motivazione giunta da Asproflor. "Comune che è molto attento all'accoglienza del turista e ha indentificato nel verde e nelle fioriture uno strumento adatto a questo scopo. Questo obiettivo è raggiunto con la collaborazione molto attiva dei volontari, importanti per la gestione di quanto organizzato. Si conferma la certificazione di qualità".

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, che ha così commentato: "Grazie a tutti coloro che ci aiutano a rendere più fiorito e accogliente il nostro territorio".