Bellano, oltre mezzo milione di euro per il nuovo percorso tra l'ospedale e la frazione di Oro

Da Roma è in arrivo una cifra di 550mila euro frutto di un bando cui il Comune lariano aveva partecipato nel 2020. Il sindaco: "Opera attesa da anni, metteremo in sicurezza pedoni e ciclisti"

Un percorso pedonale dal presidio ospedaliero "Umberto I" a Oro basso grazie a uno stanziamento di oltre mezzo milione di euro dal Governo. Lo ha annunciato la maggioranza a Bellano, dopo che da Roma è in arrivo una cifra di 550mila euro frutto di un bando cui il Comune lariano aveva partecipato nel 2020.

"Con questo ultimo finanziamento arriviamo così a circa 10 milioni di euro in cinque anni raccolti tra bandi e contributi che abbiamo saputo trovare in tanti ambiti e da tanti enti, non da ultimo dal Governo centrale - commenta, soddisfatto, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi - E questa importante cifra non contempla i contributi a pioggia e i dividendi per tutti i comuni, ma esclusivamente i tanti fondi recuperati grazie alla bontà della nostra capacità di partecipare ai bandi, di avere progetti validi pronti e allo studio e al lavoro che ci abbiamo messo".

"In particolare questi fondi ci permetteranno di cofinanziare i lavori per la realizzazione del camminamento dall'ospedale a Oro basso, mettendo così in sicurezza pedoni e ciclisti, un'opera attesa da anni che ricordiamo sarà cofinanziata anche da Regione Lombardia grazie al progetto "Brezza" e alla legge 9/2020, per cui il Comune di Bellano non avrà ulteriori costi per questo lavoro".

Il progetto prevede anche il camminamento a sud del paese, dal "Bogino" al nucleo di case dopo la galleria delle Tre Madonne.

"Ringraziamo l'onorevole Gianmario Fragomeli per le parole di stima che ha rivolto alle Amministrazioni comunali come la nostra: 'Questa è la chiara dimostrazione della capacità di progettazione delle nostre amministrazioni locali, una competenza cresciuta fortemente negli ultimi anni e in grado pertanto di cogliere adeguatamente tutte le opportunità di finanziamenti nazionaliì'" conclude Rusconi.