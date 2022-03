San Nicolao, Erasmus e "Paese degli artisti": a Bellano arriva mezzo milione di euro

Mezzo milione di euro per tre progetti di Bellano. Il Comune, grazie alla partecipazione a diversi bandi, riceverà infatti un sostanzioso contributo, che verrà destinato a riqualificazione del centro espositivo di San Nicolao, progetto Erasmus e festival "Bellano paese degli artisti". Di contro, l'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Rusconi integrerà il tutto con uno stanziamento di fondi propri.

Il contributo più consistente è quello derivante dal bando regionale sulla rigenerazione urbana e ammonta a ben 450mila euro. Fondi che, con un'integrazione di 50mila euro da parte del Comune, saranno impiegati per la riqualificazione del centro espositivo di San Nicolao. “Questo edificio ha urgente bisogno di un intervento per la conservazione degli affreschi - spiega il sindaco Antonio Rusconi – un intervento che è sempre stato nei nostri intenti e che ora potrà essere portato a termine. Grazie a questo finanziamento procederemo anche con il rifacimento del tetto, la manutenzione delle pareti e ad opere per la riduzione dell'umidità di risalita. A ciò si aggiungerà la realizzazione di un soppalco, così come già ne esisteva uno in passato, per creare gli spazi adatti ad accogliere le opere in rame che Danilo Vitali intende donare al Comune. Il primo piano, invece, rimarrà a disposizione come centro espositivo e spazio per eventi e cerimonie, compresi i matrimoni civili”.

Per quanto riguarda questo progetto, i lavori prenderanno il via non appena sarà completata la fase di progettazione, con l'obiettivo di concludere il tutto entro la primavera 2023. "Annunciando questo intervento, colgo l'occasione per ringraziare l'assessore al bilancio Stefano Calvasina per il lavoro svolto nella preparazione della documentazione per la partecipazione al bando. Un grazie riconoscente anche al caro Danilo Vitali, per la donazione di opere che valorizzeranno in modo unico questo spazio espositivo tanto caro ai bellanesi".

Ammonta, invece, a 60mila euro il contributo destinato ad un progetto Erasmus, di cui il Comune di Bellano è capofila e a cui partecipano anche i Comuni di Menaggio, Tremezzina e Varenna

"Su input dell'ANCI abbiamo presentato questo progetto ritenuto meritorio di un finanziamento erogato dalla Comunità Europea - spiega l’assessore al turismo Irene Alfaroli - Con gli altri comuni partecipanti è stata creata una sorta di gemellaggio sul Lago di Como, facendo squadra per valorizzare lo sport fra i giovani sul territorio. Questo finanziamento verrà utilizzato per organizzare scambi culturali e sportivi in tre ambiti sportivi green: walking, bicicletta e vela. I nostri ragazzi, di età compresa fra i 12 e i 18 anni, andranno in un’isola greca per praticare la vela, in Germania per il ciclismo e in Spagna per il cammino. I loro omologhi verranno poi sul Lago di Como per un soggiorno caratterizzato da sport, ospitalità in famiglia e cultura. In questo caso un sincero ringraziamento per quanto fatto va a Ivana Pensa dell'Info Point per il lavoro svolto in questo bando. I giovani si confermano al centro dei nostri programmi per offrire loro momenti di svago, sport e di condivisione".

Da ultimo il contributo regionale di 5mila euro per il festival "Bellano paese degli artisti", organizzato in collaborazione con il maestro Roberto Gianola anche per il corrente anno 2022. La serie di concerti e corsi ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Lombardia.