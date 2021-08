"Ponti, partenza... via": il Comune di Bellano vicino alle famiglie

Iniziativa rivolta a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado che abbiano compiuto i 6 anni, con almeno un genitore lavoratore, residente o domiciliato in Lombardia

Un altro progetto dalla parte delle famiglie sta per scattare a Bellano. A settembre scatterà infatti "Ponti, partenza... via!", iniziativa rivolta a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado che abbiano compiuto i 6 anni, con almeno un genitore lavoratore, residente o domiciliato in Lombardia. Il contributo è di 35 euro complessivo a bambino (con merenda compresa); il pranzo al sacco è a carico della famiglia.

L'iscrizione è obbligatoria per l'intera settimana, la compilazione online rappresenta a tutti gli effetti un'iscrizione e comporta il pagamento del contributo. L'iniziativa si svolgerà all'Oratorio San Giovanni Bosco (Piazza San Giorgio, 6, 23822, Bellano) dal 30 agosto al 3 settembre dalle 8 alle 17.30. Per iscrizioni è possibile iscriversi dal 4 al 14 agosto sul sito www.ponti-partenza-via.buonisociali.it. Per informazioni bellano@valoriamo.org, Tiziano Corti: 3312357467 (5-9-10-12 agosto dalle 11 alle 13).