Il cuore grande dei bellanesi: raccolti quasi 12mila euro per l'Ucraina

Successo per la due giorni di iniziative proposta nello scorso weekend in paese, fra momenti conviviali, giri in Lucia e mercatini. A inizio aprile si replica. L'Amministrazione comunale: "Orgogliosi di voi"