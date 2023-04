Gli eventi del Belvedere del Trovante, tra arte e paesaggi

Presto al via gli eventi del Belvedere del Trovante. Da aprile a maggio si terranno infatti una mostra e 9 happening all'interno del progetto di valorizzazione culturale del territorio della Brianza lecchese. Il Belvedere del Trovante è un percorso ideale ispirato dall’opera di Gaetano Orazio, campano d’origine ma nato artisticamente in Brianza, che collega 10 Comuni (Annone Brianza, Barzago, Bosisio Parini, Bulciago, Civate, Costa Masnaga, Cremella, Garbagnate Monastero, Molteno, Monticello Brianza) da cui è possibile scorgere la sagoma del Trovante e dove sono state collocate altrettante opere di Orazio che lo rappresentano.

Quella figura antropomorfa

Il Trovante è la figura antropomorfa che si staglia per un gioco di luci ed ombre sul fianco del Corno Birone - l’imponente sperone roccioso che si erge nel Triangolo Lariano a pochi chilometri da Lecco. Per l’artista rappresenta il suo daimon, ma per le comunità coinvolte nel progetto assume la valenza di elemento identitario e nume protettore ed evoca valori riconducibili al genius loci, sintesi della forza e della persistenza della natura e della creativita? umana.

Gaetano Orazio ha realizzato dieci sagome in ferro che lo ritraggono e le ha posizionate, con l’aiuto dei comuni coinvolti, in luoghi panoramici. Attraverso una fessura all’altezza del cuore della figura antropomorfa è possibile osservare, in particolari condizioni di luce, il Trovante originale, creando un effetto distorsivo spazio-temporale per cui l’originale e la copia si fondono in un unicum.

L'opera di Gaetano D'Orazio

Il progetto, presentato con un’antologica di Gaetano Orazio lo scorso novembre a Lariofiere, dove già è collocato un Trovante, entra ora nella sua fase più intensa, che propone una mostra permanente nello studio di via Costa D’Oro a Barzanò di Gaetano Orazio e 9 incontri itineranti nei comuni coinvolti per conoscere dalla viva voce dell’artista il mistero del Trovante ed assistere al “corto” realizzato da Moreno Pirovano di Zampediverse che ne racconta l’anima.

"La Provincia di Lecco ha aderito molto volentieri a questa iniziativa perché valorizza e promuove dal punto

di vista artistico, culturale e paesaggistico il territorio della Brianza lecchese - afferma Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco - La bellezza e l’arte sono motore di crescita e di valorizzazione del territorio, luogo ideale di confronto anche con le generazioni future su temi come il rapporto tra uomo e natura, la progressiva necessità di uscire da una logica antropocentrica

per avviarsi a una prospettiva ecologica, cui l’uomo è uno degli elementi dell’ecosistema".

10 comuni coinvolti per valorizzare il territorio

"Il Trovante rappresenta prima di tutto un elemento unificante prezioso in questo tempo storico che stiamo vivendo - sottolinea Maria Grazia Nasazzi, presidente della fondazione comunitaria del Lecchese - Dieci comuni che condividono un percorso che si snoda nel territorio a noi tutti tanto caro. Un’occasione di promozione virtuosa culturale, artistica e paesaggistica per ridestare lo stupore di chi si avventura nei nostri contesti ambientali".

"Sosteniamo con convinzione un progetto di rete, che vede aggregati dieci comuni del nostro territorio con l’obiettivo di creare, attraverso un’esperienza di land art, un percorso di scoperta e valorizzazione dei luoghi" sottolinea infine Giuseppe Borgonovo, presidente di Acinque Energia. Ecco, di seguito, il calendario degli incontri.

Date e luoghi degli incontri