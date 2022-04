Si intitola "Liberi" il nuovo singolo della cantautrice lecchese Benedetta

Si intola "Liberi" il nuovo singolo della cantautrice lecchese Benedetta Castelli. Un brano dalle note semplici, con una ritmica soft, che però nasconde in sé un testo pieno di spunti su cui riflettere, legati proprio al concetto di libertà. Quella libertà che tutti cerchiamo, che tutti vorremmo, ma che ci viene in qualche modo negata perché ancora troppo spesso non siamo liberi di essere chi vogliamo, di amare chi vogliamo, come ricorda la stessa autrice.

In passato avevamo già parlato di Benedetta, della sua partecipazione all'evento dedicato ai nuovi Talenti di Sanremo, all'uscita della sua prima canzone "Sola in piazza", senza dimenticare la presentazione del suo libro al festival della Letteratura di Mandello. Benedetta è infatti anche scrittrice, biologa e bagnina. Ma la sua prima passione resta proprio la musica.

"Abbiamo ancora paura del giudizio degli altri - commenta Benedetta parlando di 'Liberi' - siamo intrappolati in una società che all’apparenza ci lascia liberi di scegliere, ma che alla fine ci accetterà meno se non seguiamo le sue convenzioni, quella stessa società che ci chiede di seguire dei binari e di non uscire troppo dai margini”.

Benedetta invece, grida di romperli quei margini e di far vedere al mondo chi siamo, di uscire dagli schemi convenzionali e di sentirci liberi senza più paura di essere chi realmente siamo, senza doverci nascondere. Continua l’artista: “Perché spesso ci verrà chiesto di cambiare per qualcosa o qualcuno, ma noi dovremo sentirci liberi di scegliere se farlo o meno, perché noi ora, vogliamo davvero essere liberi. E allora ecco che il singolo diventa un inno alla libertà, di qualsiasi genere e tipo”.

La biografia: una ragazza multitasking con tante passioni

Benedetta Castelli (nata a Lecco e residente a Calolzio) è una ragazza multitasking con tante passioni, ama l’arte in tutte le sue sfaccettature, è infatti pittrice, tatuatrice, ma anche scrittrice, oltre che cantante. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2017 e a breve pubblicherà il secondo. È molto attenta alle tematiche ambientali e agli animali, è una biologa marina con una passione smodata per gli squali ed ha a cuore la conservazione della biodiversità, ama viaggiare e stare dalla parte dei più deboli.

La musica entra a far parte della sua vita grazie allo zio cantautore, venuto a mancare prematuramente, ma il ricordo di quei giorni in cui lei ballava sulle note delle sue canzoni le è rimasto talmente impresso nella testa da portarla, da grande, a coltivare questa passione, con lo scopo un giorno di poter condividere con quante più persone possibili, la sua musica e i suoi testi. Ha iniziato così a studiare musica, in particolare canto.

Con il tempo, Benedetta ha deciso di partecipare ad alcuni contest canori per mettersi in gioco come artista, come Area Sanremo, Sanremo giovani, il Tour Music Fest, il premio Mia Martini, Sanremo new talent, Eurovision per San Marino ed altri concorsi discografici, spesso arrivando tra i finalisti e vincendo anche qualche premio, come quello per la migliore presenza scenica. Qualche tempo fa poi, è approdata all'etichetta Rosso al Tramonto, il Branco Publishing, con il quale ha prodotto il suo primo singolo, "Solo in piazza".

Un lavoro impegnativo quello dietro la realizzazione del singolo, ma ricco di soddisfazioni. Il brano è stato infatti trasmesso da diverse emittenti radiofoniche, il videoclip è stato programmato su alcuni canali televisivi, oltre che sui grandi schermi di stazioni e metropolitane. La canzone ha raggiunto ottimi risultati su Youtube, con più di centomila visualizzazioni, oltre che molti ascolti anche sulle varie piattaforme di ascolto streaming. Tutto questo l’ha incentivata ad andare avanti, per vedere se può riuscire ancora a catturare in qualche modo l’attenzione del pubblico, dando alla luce un nuovo brano “Liberi”.