Benefattore dona 250mila euro per gli spogliatoi del nuovo campo sportivo

Anonimo benefattore dona 250mila euro per realizzare gli spogliatoi del campo sportivo di Vendrogno. C'è davvero una generosità fuori dall'ordinario nel gesto di un uomo - la cui identità non è stata rivelata - che ha chiesto al Comune di Bellano quanto costasse l'opera pubblica; e che, avuta la risposta, non ci ha pensato due volte a mettere mano al portafoglio per garantire ai giovani della Val Muggiasca un servizio fondamentale.

La donazione del misterioso mecenate è stata approvata all'unanimità venerdì sera dal Consiglio comunale, con stupore e apprezzamento sia sui banchi della maggioranza sia dell'opposizione. Il sindaco Antonio Rusconi ha provveduto a leggere la lettera scritta dall'anonimo benefattore, il quale ha parlato di "opera lungimirante che accresce i servizi nel piccolo centro della Val Muggiasca, oltre a essere importante per i giovani del territorio".

Il centro sportivo fa parte della parrocchia del San Lorenzo martire di Vendrogno; il fondo del campo da calcio a sette è stato rifatto di recente in sintetico, con l'installazione di una nuova illuminazione. Gli spogliatoi costituiranno l'ultimo step dell'opera di riqualifica. L'inaugurazione è prevista venerdì 5 agosto alle ore 20 con l'intervento del sottosegretario regionale allo sport Antonio Rossi.

"Stupidi da tanta generosità"

"Quando mi si è presentato questo cittadino bellanese sono rimasto molto sorpreso - spiega a Lecco Today il sindaco Antonio Rusconi - Mi ha chiesto cosa servisse per completare il campo sportivo di Vendrogno, ma mai avrei pensato a una donazione come quella che effettivamente ha effettuato. Siamo tutti stupiti e lo ringraziamo di cuore. Ci ha chiesto di rimanere anonimo".

Per il Comune di Bellano si tratta di un risparmio notevole: il project financing per realizzare gli spogliatoi era infatti già pronto. "A breve effettueremo la necessaria variazione al Bilancio e a settembre gli spogliatoi verranno collocati" conclude il sindaco.

La partita inaugurale

Nel frattempo si cercano ragazzi per disputare la partita inaugurale nella giornata di venerdì 5 agosto. Come riportato nel post dell'Infopoint Bellano, si reclutano nati nel 2010, 2011 e 2012. Organizzano Polisportiva Bellano, Virtus Oratorio San G. Bosco Bellano e Comune di Bellano.