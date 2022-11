Manuel e Thessa in campo per beneficienza con la Caritas

Ogni promessa è debito. Manuel Locatelli e Thessa Lacovich confermano l'impegno preso a suo tempo e aprono un fondo con la Caritas ambrosiana, iniziativa benefica preannunciata tempo fa dal 24enne centrocampista galbiatese della Juventus e dalla moglie (28), tra l'altro in attesa del loro primogenito. Sono stati loro stessi ad annunciarlo con un post apparso sui rispettivi profili social: “Come vi avevamo preannunciato per il nostro matrimonio abbiamo deciso di aprire un fondo in collaborazione con Caritas ambrosiana per offrire aiuto in ambito locale, ma anche internazionale”.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich con la Caritas ambrosiana

“Abbiamo deciso di chiamare il fondo in una maniera che fosse il più vicino possibile alle persone ed è per questo che abbiamo scelto di chiamarlo “Siamo amici”, per sottolineare il fatto che un amico non si abbandona mai. L’obiettivo del fondo cambierà di anno in anno a seconda delle esigenze del momento. Nel 2022 il fondo siamo amici si focalizzerà principalmente insieme al fondo “diamo lavoro” all’inserimento nel mondo del lavoro le persone che sono rimaste disoccupate a causa della crisi economica. Abbiamo aperto una piattaforma e vi lasciamo il link nelle storie in evidenza che vi consentirà in un modo semplice di contribuire anche voi al fondo. Ci sarà poi un altro opzione che vi darà la possibile di contribuire anche mensilmente. Questa opzione viene visualizzata solo se si clicca sul pulsante nella pagina di ringraziamento”, si legge nello scritto rivolto 1 circa un milione e mezzo di follower sul solo Instagram.

Per accedere al fondo è sufficiente recarsi sul sito www.caritasambrosiana.thrivecart.com, ritrovandosi sulla pagina di “Siamo amici”.