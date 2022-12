La scuola dell'infanzia Tommaso Grossi e il volontario Pierluigi Dell'Oro benemeriti di Bellano

Sono due le benemerenze civiche che il Comune di Bellano ha deciso di assegnare per l'anno 2022, in virtù di quanto deliberato in occasione della seduta consigliare di giovedì 15 dicembre, dopo aver valutato le segnalazioni avanzate da cittadini e associazioni bellanesi.

A ricevere il riconoscimento saranno la Scuola dell'Infanzia "Tommaso Grossi" e Pierluigi Dell'Oro. La benemerenza alla scuola è assegnata quale riconoscimento dell'impegno che l'ente profonde, sin dal 1888, per la crescita, la formazione e l'educazione dei bambini di Bellano e del territorio. L'onorificenza rappresenta anche un attestato di stima e riconoscenza nei confronti dei tanti volontari che nel corso degli anni hanno prestato la loro opera per garantire questo importante servizio in favore dei bellanesi più piccoli.

Volontario e "pioniere"

Pierluigi Dell'Oro, 84 anni, sarà cittadino benemerito per la sua lunga attività di volontariato, ma anche per essere stato un pioniere delle moderne tecnologie di comunicazione. Titolare di un negozio di radio e televisori, sin dagli esordi si è impegnato nel fornire alla cittadinanza servizi sempre più moderni per quanto riguarda le trasmissioni televisive, ma anche nella realizzazione di filmati e video dedicati agli eventi più importanti di Bellano, fra cui la Pesa Vegia e le regate veliche. Ha sempre operato portando Bellano nel cuore ed è stato impegnato per tanti anni anche nella Pro Loco, dove ha potuto esprimere tutta la sua arte in manifestazioni, installazioni, come per la Pesa Vegia, oltre che essere impegnato in qualità di modellista e collezionista. Insieme ad altri volontari, inoltre, ha ideato e realizzato la stella luminosa installata sul molo e simbolo di Bellano.

All'albo si uniscono i benemeriti di Vendrogno

La consegna delle benemerenze civiche avverrà, come da tradizione, durante il Concerto di Capodanno, che si terrà al Palasole nella serata di lunedì 2 gennaio 2023.

Il Consiglio comunale di Bellano ha inoltre deciso che nell'albo delle benemerenze saranno trascritte anche tutte le onorificenze assegnate dal Comune di Vendrogno dal 2010 al 2016, così da creare un unico elenco di cittadini benemeriti, nell'ottica di una sempre maggiore inclusione fra le due comunità ora confluite in un unico comune. I beneficiari del Giglio d'Oro del Comune di Vendrogno che con questo atto divengono benemeriti del Comune di Bellano sono Don Eugenio Vergottini (a.m.), Gianpietro Lafranconi, Giuseppe Vitali, Pierina Villa, Giuseppe Vergottini (a.m.), Carla Airoldi (a.m.), Livia Minutti.

"È sempre un'emozione conferire e consegnare le benemerenze civiche" afferma il sindaco Antonio Rusconi. "Gli occhi commossi dei beneficiari quando gli consegno l'atto testimoniano l'onore e l'affetto per Bellano e per chi è al servizio della comunità come l'Amministrazione rappresenta un momento di vera partecipazione e unione. Sono esempi di abnegazione e altruismo che è doveroso celebrare simbolicamente, per ringraziare tutti coloro che si operano per il bene del paese".