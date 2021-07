Dervio: assegnate le benemerenze civiche "Honor Delphum" per il 2021

Per il secondo anno sono state consegnate le benemerenze civiche Honor Delphum assegnate dal Consiglio comunale di Dervio. Le benemerenze quest'anno sono andate al gruppo Volontari consegna pasti, al campione di ciclismo Simone Petilli, al nuotatore recordman Leo Callone, al grande canoista e presidente della Pro Loco Nicolò Simone, allo sciatore Stefano Baruffaldi.

La consegna è stata effettuata dai consiglieri comunali. La benemerenza alla memoria è stata assegnata a Clotilde Manzoni, medico e attiva nel campo del sociale, che fu anche vicesindaco di Dervio. In questo caso la medaglia è stata consegnata ai famigliari dall'ex sindaco Gianmario Macchi di cui Clotilde era vicesindaco.

La cerimonia si è svolta in piazza del Municipio alla presenza di tanti derviesi e anche dei cittadini che hanno ricevuto la benemerenza lo scorso anno. Il sindaco Stefano Cassinelli ha voluto sottolineare il valore di questo premio che "vuole essere il modo in cui la comunità ringrazia chi si sacrifica in diversi campi per dare valore al sociale, allo sport e all'impegno nell'ambito culturale. Abbiamo tante persone che dedicano tempo e impegno per far conoscere Dervio, per aiutare gli altri e in generale per la comunità e dobbiamo essergli grati perchè senza di loro molte cose non funzionerebbero”. Nel corso della cerimonia è stata consegnata al presidente del gruppo alpini Elio Beni e al presidente della seziona Ana Stefano Foschini la pergamena con cui il Consiglio comunale ha assegnato la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. È stato inoltre inaugurato un nuovo monumento dedicato al Milite ignoto accanto al monumento ai Caduti.