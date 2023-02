Il Bertacchi onora la Memoria: il premio dalle mani di Sergio Mattarella

Visita prestigiosa per i giovani e le giovani lecchesi. Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, una delegazione delle classi 5A Sul e 5A Sue dell'Istituto Bertacchi di Lecco ha ricevuto nella Sala degli Specchi del Quirinale, direttamente dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premio per aver vinto il concorso "I giovani ricordano la Shoah". Gli studenti e le studentesse hanno presentato al capo dello Stato il lavoro realizzato, Memory wearing, prima di essere accompagnati per una visita guidata nelle stanze del Quirinale, compreso l'ufficio personale del presidente.

Sei studenti hanno partecipato alla diretta Rai nella sala dei Corazzieri, dove sono state proiettate le immagini del viaggio della Memoria vissuto di recente dalle due classi a Cracovia e nei campi di Auschwitz e Birkenau. Tra le testimonianze ascoltate durante la diretta quella di Ugo Foà, intervistato da Chiara Scinicariello (5A Sue) e Martina Sacchi (5A Sul). Davide Milani, studente di 5A Sue, ha in seguito cantato il suo brano rap "Come se fosse normale", scritto per il concorso.

L'incontro con Valditara

All'uscita dal Quirinale, gli studenti e la dirigente Stefania Perego hanno potuto incontrare e salutare con grande emozione Edith Bruck, la scrittrice e poetessa sopravvissuta alla Shoah che tanto ha ispirato i ragazzi nella realizzazione del lavoro premiato. Nel pomeriggio, la delegazione del Bertacchi si è trasferita in viale Trastevere per un nuovo incontro con il ministro Valditara e una visita guidata delle sale del Ministero dell'Istruzione.