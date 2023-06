Le ragazze del Bertacchi si fanno valere alle finali dei Campionati studenteschi di basket

Lecchesi protagoniste alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi di basket 3 contro 3 svoltesi a Campobasso.

Presenti per la Provincia di Lecco le Allieve del Bertacchi Lecco, giunte decime su venti regioni presenti. Ad accompagnarle, come docente, responsabile della delegazione Lombardia e referente per la provincia di Lecco, Tommaso Mattioli.

Le ragazze del Bertacchi che si sono messe in luce sul parquet di Campobasso sono: Eva Awa Sanogo, della 1^D Pas, Martina Algeri (1^A Pas), Karamoko Noura (3^ C Pas), El Hajji Zineb (2^ A Sue).

Dalla Lombardia presenti anche gli alunni dell'Istituto Sant'Elia di Cantù, classificatisi secondi nella categoria Allievi (nelle foto insieme alle "cugine" di Lecco).

"Si ringraziano l'Ufficio scolastico regionale, la dirigente del Bertacchi Stefania Perego, i docenti colleghi di Scienze Motorie e Sportive dell'istituto" ha commentato il professor Mattioli.