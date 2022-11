La biblioteca di Lecco diventa il centro del gioco positivo per ogni età

La Biblioteca civica "Uberto Pozzoli" di Lecco aderisce all'International Games Month@Your Library 2022, presentando un ciclo di eventi e attività dedicato al gioco positivo. L'International Games Month, iniziativa lanciata dall'American Library Association nel 2007, nasce con il duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza, e ha visto in Italia l'adesione di AIB, Associazione Italiana Biblioteche.

Le iniziative proposte dalla Pozzoli prenderanno il via sabato 19 novembre con "Gioco in biblioteca", un appuntamento ludico per famiglie e bambini alla scoperta dei giochi da tavolo e di ruolo, che avrà luogo alle 14.30 e che sarà riproposto mercoledì 23 novembre a partire dalle 20; per entrambi gli appuntamenti si consiglia la prenotazione. Le iniziative riprendono sabato 26 novembre alle 15, con un incontro di approfondimento sulla cultura e sui benefici del gioco intelligente. Tutti gli appuntamenti sono realizzati con gli esperti e appassionati dell’associazione Lario Ludens di Lecco.

"Luogo di incontro per i giovani"

"Da sempre le biblioteche sono i luoghi di trasmissione culturale e di alfabetizzazione per eccellenza, e proprio il gioco rappresenta la chiave dell'alfabetizzazione, a qualsiasi età e latitudine - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza - Il filo conduttore di queste iniziative è da ritrovare nel grande valore del gioco positivo: giocare è un esercizio di libero arbitrio in cui vengono messi in pratica valori fondativi della convivenza sociale, in cui è richiesto compiere scelte strategiche e tattiche, stabilire priorità, affrontare sconfitte e confrontarsi o cooperare con altri giocatori. Inoltre siamo lieti che attività di questo tipo trovino sempre più spazio in un polo culturale come la Pozzoli, concorrendo a definire il nuovo profilo della biblioteca 2.0 non solo in qualità di luogo di conservazione e consultazione, ma altrettanto come luogo di incontro per i giovani, in un contesto sano e costruttivo".

Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica “Uberto Pozzoli” all'indirizzo biblioteca@comune.lecco.it o al recapito 0341481122.