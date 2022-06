Da oggi biglietti e abbonamenti di Trenord si possono pagare in tre rate

Da oggi, 20 giugno, biglietti e abbonamenti per viaggiare sui treni del servizio ferroviario lombardo si possono pagare in tre rate. Grazie all'accordo fra Scalapay, che ha nel suo Dna la formula del "Buy Now Pay Later", e Trenord, l'azienda ferroviaria regionale, i passeggeri hanno un'ulteriore opzione di pagamento dei titoli di viaggio acquistati online su trenord.it o sull'App Trenord.

Per gli acquisti di valore pari o superiore a 10 euro, sui canali digitali di Trenord è possibile scegliere l'opzione Scalapay, che consente di pagare i titoli di viaggio in tre rate mensili, senza interessi o costi aggiuntivi. Grazie a questa funzione, i passeggeri possono rateizzare il pagamento di biglietti corsa semplice, carnet, abbonamenti ferroviari o integrati, ma anche ticket Malpensa Express e "Gite in treno".

Promozione fino al 6 agosto

Inoltre, fino al 6 agosto è attiva una promozione dedicata ai clienti Trenord: per il primo acquisto di valore uguale o superiore a 50 euro effettuato tramite trenord.it o App Trenord e pagato con Scalapay, è riconosciuto uno sconto del valore di 10 euro. Lo sconto viene applicato contestualmente all'acquisto: alla conferma del "carrello", l'utente visualizza direttamente l'importo da pagare a rate ridotto di 10 euro.

Trenord è il primo operatore di trasporto pubblico ferroviario a siglare una partnership con Scalapay: grazie a questo accordo, le due aziende hanno dato il via a un lavoro comune che ha l'obiettivo di offrire un ulteriore servizio smart e innovativo ai passeggeri del servizio ferroviario lombardo, utile a incentivare l'uso del treno, mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza.