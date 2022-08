Un biglietto unico per il pullman o il battello da Lecco a Bellagio: la novità

Una novità per andare in contro alle diverse modalità di trasporto pubblico. Per raggiungere da Lecco a Bellagio si può compiere il viaggio in pullman oppure prendere il battello, modalità che sono sfruttate dai turisti ma non solo. Le istituzioni hanno messo in piedi il servizio Navigando per Lecco, la città capoluogo alla punta del lago di Como: si potrà, in sintesi, effettuare il viaggio di andata in bus e il ritorno in battello (o viceversa), acquistando un unico biglietto a tariffa scontata.

Il titolo di viaggio avrà il prezzo al pubblico di 10 euro per adulti e di 7,60 euro per bambini (4-11 anni). Il tutto è stato reso possibile grazie all’accordo stipulato da Linee Lecco e Navigazione Lago di Como: l’operatività del servizio e la vendita dei biglietti nei punti vendita di Linee Lecco inizieranno il primo fine settimana di settembre. Una novità che fa il paio con il biglietto unico treno-battello che riguarda alcune località lecchesi del Lario. Per ulteriori informazioni si possono consultare i due siti internet: www.lineelecco.it e www.navigazionelaghi.it.

Il biglietto unico Lecco-Bellagio

“Questa nuova offerta di servizi di trasporto pubblico - spiega Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco - si somma a quelli già esistenti sul primo bacino del lago grazie alla collaborazione fra Trenord e Navigazione Lago di Como. Il tavolo tecnico dello scorso 9 agosto, coordinato dalla Provincia di Lecco, ha individuato a breve termine l’avvio di altre proposte di servizi sperimentali per rispondere alle nuove esigenze emerse. Lavorare in sinergia, cogliere i cambiamenti dei flussi turistici e ascoltare i bisogni del territorio sono alla base delle nostre decisioni per produrre risultati concreti e moderni”.

“Prosegue il proficuo lavoro di collaborazione fra Provincia di Lecco, Agenzia Tpl, Navigazione Lago di Como e Linee Lecco, che si occupano del trasporto pubblico su lago e su gomma - ci tiene a sottolineare il consigliere provinciale delegato ai Rapporti con l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese Stefano Simonetti -. Questa iniziativa, che riguarda un tratto di costa tra i più suggestivi del nostro lago, è un’azione promozionale importantissima per il trasporto modale di passeggeri grazie alla sua innovatività e al prezzo scontato: una tappa fondamentale per un servizio di mobilità integrato, efficace e teso a valorizzare e riscoprire il ramo lecchese del Lario, a beneficio di cittadini e turisti”.

“Il risultato raggiunto arricchisce ulteriormente l’offerta dei servizi a favore dei turisti che potranno così scoprire e apprezzare il territorio lariano da diversi punti di vista - aggiunge quindi. il direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como Nicola Oteri -. Raccogliere tutte le richieste pervenute al tavolo tecnico, coordinato dalla Provincia di Lecco, ha portato allo sviluppo di soluzioni di mobilità integrata, alternativa valida e necessaria per far fronte ai volumi di traffico passeggeri in crescita”.

“Per Linee Lecco è importante offrire al cliente un servizio sempre più ampio e diversificato - concluse Salvatore Cappello, direttore di Linee Lecco -. Con questa nuova offerta vogliamo che la tratta Lecco-Bellagio, utilizzata nel periodo estivo in prevalenza da turisti, sia un’occasione in più per far scoprire le bellezze in entrambi i rami del lago di Como”.