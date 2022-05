Biker Laghèe Fest, Mandello è sempre la capitale della moto

Una Mandello sempre più città dei motori ha regalato ai numerosi partecipanti un weekend all'insegna delle due ruote nel contesto della 17esima edizione della Biker Laghèe Fest targata 2022.

Un anno di una ripartenza, che ha rimesso in moto un appuntamento collaudato per ben diciassette edizioni e fermato nelle ultime due stagioni dalla pandemia. A partire da venerdi 27 a domenica 29 maggio, nella cittadina lacustre, il rombo dei motori vestito dalle luccicanti e colorate parti accessoriali ha calamitato l'attenzione e l'obiettivo dei tanti affascinati dalle moto, in maggior parte Harley Davidson, che hanno "rubato" la scena al marchio di casa dell'Aquila, non troppo lontano dal mega raduno di settembre.

"Volo" su due ruote

Il sodalizio locale de I Laghèe si è speso e adoperato a 360 gradi, come esternato sui social, "per festeggiare e divertirvi alla nostra 17esima Biker Fest". Usando gli ingredienti già collaudati nelle passate edizioni, dalla buona cucina alla musica e alla full immersion nei motori, il sodalizio mandellese ha centrato appieno l'obiettivo. Riportando ancora sulla piazza il concittadino Ema Angius, mitico acrobata delle due ruote a proporre il suo show apprezzato in tutta Europa. Il motociclista ha diviso il palco con un centauro polacco: in sella alle loro enduro si sono librati nel cielo, staccando le mani dal manubrio e salutando dall'alto il pubblico per un'esibizione mozzafiato.

È qui, la festa, è questa la festa, dove la musica della band Rif-Raf ha portato sul lago la musica degli Ac/Dc, con l'energia dirompente che dal 1997 - anno della costituzione della band milanese - infiamma le platee. Il ritorno di questo gruppo avverrà a Mandello il 10 settembre a omaggiare il Motoraduno Guzzi.

(si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)