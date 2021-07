Bilancio positivo per l'edizione 2021 del cineforum "Ma che film la vita!"

Via San Nicolò

È andata in archivio l'edizione 2021 di "Ma che film la vita!", la minirassegna organizzata nel capoluogo da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò e dedicata quest'anno al tema "Famiglie alla prova".

Quattro le pellicole proposte - "Padrenostro", "Sorry we missed you", "Un affare di famiglia" e "Figli" - che sono state proiettate a Lecco nel cortile dell'oratorio San Luigi presso il Nuovo Cinema Aquilone.

"Anche questa edizione estiva del cineforum ha fatto centro - spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, che ha preso parte alla prima serata del 5 luglio - L'attenzione della nostra associazione alla cultura e alla comunità emerge anche da iniziative come questa di "Ma che film la vita!", che portano le persone a uscire per stare insieme e per riflettere. Siamo davvero felici di questa collaborazione".

Contento dell'esito del cineforum anche don Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo: "Sono soddisfatto per l'ottima riuscita della rassegna. Il pubblico ha apprezzato la qualità dei film ma anche l'accompagnamento alla visione che abbiamo fatto grazie agli ospiti. Prendo ad esempio l'ultimo film proposto sabato scorso: è stata una bella serata e il regista Giuseppe Bonito è stato molto apprezzato".

Tanti gli ospiti che si sono alternati durante le serate, sempre condotte e introdotte da don Davide Milani: dal giornalista del Corriere della Sera Giampiero Rossi a don Cristiano Mauri, da Cecilia Pirrone al regista Giuseppe Bonito.

Il cineforum "Ma che film la vita!" è stato organizzato da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò, in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo e il contributo di Fondazione Cariplo.