Il Comune promuove Carlo Mauri e Lecco Magico Natale: “Bilancio positivo”

Il Comune di Lecco promuove gli eventi natalizi. Domenica 8 gennaio si è concluso l'allestimento a Palazzo delle Paure ed è andato in archivio il calendario degli eventi promossi da Palazzo Bovara. Con la mostra "Carlo Mauri, nato in salita", inaugurata a maggio dello scorso anno presso la location di piazza XX Settembre, “il tema dell’esplorazione e del superamento dei limiti ha offerto a circa 5.300 visitatori l'occasione per conoscere, oltre che le conquiste, anche la vicenda umana, i suoi viaggi e le sue sfide, le avventure e le disavventure di un lecchese d’eccezione. Con l'esposizione, è terminato anche l'allestimento, in piazza XX Settembre, dell'opera dell'artista Jetmir Pjeternikaj, realizzata proprio in occasione della mostra promossa dal Comune di Lecco”, spiega una nota di palazzo Bovara.

Promosso Lecco Magico Natale alla Piccola

Bilancio “molto positivo” anche per Lecco Magico Natale: inaugurato con lo spettacolo dei trampolieri di giovedì 1° dicembre è proseguito con un palinsesto “ricco di eventi musicali, giocoleria, concerti e altre iniziative gratuite tra cui il trenino di Babbo Natale”, promosse in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e gli Amici di Lecco, “alla Piccola sono stati registrati oltre 18.000 accessi, con una grande partecipazione di famiglie con bambini”. Il Comune ci ha puntato circa 32mila euro.

Terminate le feste, resta visitabile ancora fino a domenica 15 gennaio la Mostra di presepi e diorami allestita a Villa Manzoni, mentre la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 5 febbraio.