Il Bione avrà un palazzetto da 512 posti a sedere

Il palazzetto del Bione ospiterà fino a 512 persone. Una condizione necessaria per non vanificare gli sforzi della Pallavolo Lecco Alberto Picco, che sta disputando il campionato di Serie A2 con un'iscrizione accettata con riserva dalla Lega Volley Femminile: riserva legata proprio all'impianto delle gare casalinghe e concessa dietro l'assicurazione di procedere con i lavori necessari per aumentare la capienza - minimo 500 posti -, attualmente fissata in 348 posti, compresi i nove destinati ai disabili. Fino a questo momento la società biancorossa ha tamponato con il posizionamento di alcune sedie a fondo campo, soluzione chiaramente solo temporanea.

Palazzetto del Bione: arriva la tribuna telescopica

Venerdì 2 dicembre la giunta comunale di Lecco ha deliberato in merito al progetto di fattibilità tecnico economica, che comprende anche il "relamping" - costo 34.345,89 euro - dell’impianto d'illuminazione del palazzetto, consistente nella sostituzione delle lampade esistenti con altrettante a led, in grado di fornire i 700 lux medi richiesti dagli specifici regolamenti sportivi. Per quanto riguarda l'aumento della capienza, questo processo verrà completato attraverso l'installazione di una tribuna telescopica retrattile metallica da 170 posti, che sarà? posizionata sul lato corto verso sud dell’impianto, ovvero a destra rispetto alla zona d'entrata.

Le sedute per il pubblico in dotazione della nuova tribuna retrattile da 80mila euro, saranno di tipo a scocca monoblocco in polipropilene senza schienale in classe di reazione al fuoco 1. “È stato conseguentemente ridefinito in progetto il sistema di vie d’uscita del pubblico in funzione della nuova maggiore capienza del palazzetto”, si legge nel progetto. Contestualmente saranno installati dei blocchi componibili imbottiti trapezoidali - costo 4.235 euro -, che saranno posizionati fra la nuova tribuna telescopica e l’area di attività sportiva.

Novità anche sul fronte televisivo: sarà portata a termine la realizzazione di una piccola postazione per gli operatori delle riprese televisive - costo 2mila euro -, che verrà ricavata in posizione centrale all’interno della esistente tribuna per il pubblico posta sul lato ovest lungo dell’impianto. A tale scopo sarà? anche necessario realizzare una piccola implementazione dell’impianto elettrico esistente, per portare in loco l’alimentazione elettrica necessaria alle apparecchiature degli operatori video. L’ingombro della postazione toglierà sei posti dalla capienza attuale della tribuna, che pertanto passera? temporaneamente dagli attuali 348 a 342 posti.

Infine si procederà con la posa sulle vetrate a U-Glass esistenti di tende filtranti in classe di reazione al fuoco 1 - costo 6mila euro -, al fine di evitare fenomeni di disturbo solare durante le competizioni sportive. Attualmente si è scelto di tamponare il fenomeno con il posizionamento di alcuni teli verdi. Complessivamente la spesa totale è stimata in 180mila euro, prevista nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (esercizio 2022) che trova copertura finanziaria nell'avanzo da impegnare con un successivo e separato provvedimento dirigenziale.