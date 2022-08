Bione, non cambia la gestione: altri due anni affidati a In Sport

Il "Bione" rimane nelle mani di In Sport. La società sportiva ha reso noto il rinnovo del contratto di gestione del centro sportivo comunale di via Bruno Buozzi, che è stato prorogato fino al 31 agosto 2024. La realtà di Vimercate ha divulgato una lunga nota nel primo pomeriggio di venerdì 19 agosto, ringraziando “l’amministrazione comunale di Lecco e gli Uffici per la Promozione delle attività culturali, formative, per lo sviluppo del turismo e dello sport per la sensibilità dimostrata e per la proficua e attenta collaborazione instaurata nel corso del tempo che ha permesso di affrontare in maniera appropriata – seguendo quanto indicato dalle norme – situazioni straordinarie e complicate occorse da due anni a questa parte, quali l’emergenza pandemica e le problematiche energetiche che in diversi casi hanno addirittura portato alla chiusura di centri sportivi sia in Lombardia che nel resto d’Italia”.

“Il rinnovo di questa collaborazione consente innanzitutto di garantire continuità di servizio ai numerosi iscritti tesserati del Centro Sportivo nonché confermare lo spazio dedicato alle realtà sportive e associazioni del territorio - spiega la società brianzola -. Obiettivo societario è, in primis, quello di affrontare con impegno e professionalità la prossima stagione invernale, che sarà molto delicata sotto il profilo della gestione energetica, cercando anche di incrementare i servizi proposti all’utenza”.

Le proposte dal mondo privato per il "Bione"

Non sono tre, ma quattro le proposte arrivate dal mondo dei privati per il "Bione". Come reso noto durante lo scorso autunno da Palazzo Bovara, alla scadenza del 30 settembre è stata protocollata regolarmente una proposta in più in risposta all'avviso di consultazione preliminare di mercato relativo al centro sportivo comunale "Al Bione". Come spiegato proprio dal Municipio della città capoluogo, gli uffici hanno dato corso alle procedure previste dal regolamento “al fine di avviare il processo di analisi di quanto pervenuto”. Una delle proposte di project financing è arrivata da Piscine Castiglione tramite Myrta Pools, il marchio commerciale più famoso della stessa.

La gestione del centro sportivo è sempre stata subordinata al buon esito della ricerca d'investitori. Sulla falsariga di quanto fatto dalla Giunta Brivio, infatti, anche la Giunta Gattinoni ha puntato sul coinvolgimento dei soggetti privati per procedere con la ristrutturazione completa del centro sportivo di via Buozzi. Ecco perchè ad aprile è stato pubblicato un nuovo "avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all’acquisizione di proposte relative alla valorizzazione strutturale e tecnico-gestionale", più semplicemente un modo per tastare il polso del mercato e trovare potenziali imprenditori interessati a metter mano, questa volta da cima a fondo, all'impianto e renderlo un "centro sportivo diffuso" con il metodo del partenariato pubblico-privato usato anche di recente.

"Bione": i corsi 2022-2023

Per quanto concerne la nuova stagione sportiva 2022-2023, i corsi ripartiranno lunedì 5 settembre e da martedì 23 agosto sarà possibile iscriversi presso la segreteria del Centro Sportivo nei seguenti giorni e orari:

martedì 23/08 dalle 08:00 alle 20:15

mercoledì 24/08 dalle 08:00 alle 20:15

giovedì 25/08 dalle 08:00 alle 20:15

venerdì 26/08 dalle 08:00 alle 20:15

sabato 27/08 dalle 08:00 alle 12:15

domenica 28/08 dalle 09:00 alle 12:15

A coloro che erano già iscritti e intendono rinnovare il proprio abbonamento, InSport riserverà il proprio posto: “A breve verrà inviata comunicazione ad ogni tesserato con la regolamentazione di iscrizione”, fa sapere la società.

"Bione": gli orari 2022-2023

Dopo le canoniche due settimane di chiusura ad agosto per consentire lavori di manutenzione presso il centro sportivo “necessari a garantire il miglior servizio e i migliori confort alla nostra utenza”, a partire da lunedì 22 agosto riapre il Centro Sportivo per nuoto guidato, sala fitness e altre attività per tutti gli iscritti e per le società sportive con i seguenti orari:

lunedì dalle 08:00 alle 21:30

martedì dalle 08:00 alle 21:30

mercoledì dalle 08:00 alle 21:30

giovedì dalle 08:00 alle 21:30

venerdì dalle 08:00 alle 21:30

sabato dalle 08:00 alle 13:00

domenica dalle 09:00 alle 13:00

Per ulteriori informazioni e per restare sempre in contatto con le novità del centro sportivo comunale "Al Bione" è possibile consultare il sito internet www.insportsrl.it/lecco e la pagina Facebook “In Sport Lecco”, chiamare il 0341 1552457 o scrivere a lecco@insportsrl.it.