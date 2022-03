Nasce la birra "Insèm" per sostenere le donne vittime di violenza

Il birrificio Dulac lancia Insèm, la birra che sostiene le donne. Nell'ambito delle iniziative promosse da Confartigianato Imprese Lecco in occasione della Giornata Internazionale della donna, il Birrificio Dulac di Galbiate - impresa associata all'ente di Corso Galilei 1 - ha presentato la birra Insèm, nata per sostenere Telefono Donna Lecco.

Il progetto nasce dall'Associazione "Le donne della birra" che in occasione dell'8 marzo ha invitato le sue socie a promuovere iniziative volte a sostenere chi ogni giorno si batte in favore dell'altra metà del cielo. Tra le socie più attive, Giulia Bonacina, co-titolare della Dulac, che ha subito raccolto la sfida.

Nasce così Insèm, la cui cotta è avvenuta pubblicamente sabato in birrificio e i cui proventi andranno a sostenere l'associazione lecchese che si occupa di ascoltare e guidare le donne vittime di violenza in un percorso di affermazione e rinascita.

"Promuoviamo lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile"

A sostenere Insèm è il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Lecco con una delle sue rappresentanti, l’imprenditrice lecchese Paola Longhi. "Partecipiamo con piacere all'evento in birrificio - ha commentato Longhi - Capiamo bene cosa significhi rappresentare un mondo prettamente maschile e dover sgomitare per affermarsi. Il nostro Movimento si occupa di promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, compito difficile in un Paese, come l'Italia, che investe poco in servizi sociali. Donne Impresa si batte per affermare una significativa rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali e per costruire un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell'impresa le proprie potenzialità, realizzando un percorso di crescita personale e offrendo il proprio contributo allo sviluppo economico e sociale. Organizziamo appuntamenti aperti a tutte le donne, non solo titolari o lavoratrici di imprese artigiane associate, su temi di pubblica utilità".

"Fare rete e creare nuove relazioni"

"Nel corso dell'ultimo anno, ad esempio, abbiamo affrontato temi quali la leadership femminile, il ruolo dei genitori, il carico di cura delle persone anziane. E ancora, siamo sempre in prima linea quando ci sono tematiche da sensibilizzare: giovedì abbiamo visitato il laboratorio sociale 'Il Segreto di Penelope' che aiuta le donne migranti del nostro territorio, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne abbiamo messo in piedi un flashmob con le mascherine rosse e così via. Ecco perché oggi ci teniamo a essere presenti: per parlare da donne a donne di lavoro e conciliazione, per fare rete, per creare nuove relazioni e per sostenere un'ssociazione così fondamentale come il Telefono Donna di Lecco. Un plauso a Giulia che ha ideato questa giornata e la birra Insem che scopriremo oggi. Il nome dice già tutto e racchiude la filosofia del Movimento: stare insieme, lavorare insieme, sostenerci".

Presenti alla manifestazione di sabato le rappresentanti di Telefono Donna Lecco, dell'Associazione Le donne della birra e il sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli.