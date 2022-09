Nella Brianza lecchese torna "Birrail", il festival della birra artigianale. Sabato prossimo, 10 settembre, presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago si terrà la terza edizione da manifestazione dedicata agli amati della bevanda creata dal luppolo. Spazio in particolare a quattro birrifici del territorio, live music, bar e cucina.

"Gli estimatori della birra artigianale troveranno, nell'area verde adiacente alla stazione di Osnago FS, quattro stand di produttori locali di birra artigianale" - confermano gli organizzatori. Dal Birrificio “Eretica” di Ornago (MB), al Birrificio “AcmE” di Basiano (MI) fino al Birrificio “Licor Dei” di Gessate (MI) e il Birrificio “La Brewery” di Milano, i mastri birrai saranno pronti a spillare e a raccontare le loro creazioni.

"La cucina del circolo, per accompagnare, accenderà i suoi fuochi per saziare la fame di cibi genuini e biologici, prodotti da agricoltori e allevatori del territorio: street food e cena con menù completo da abbinare alle birre".

Non poteva poi mancare la musica: apre le danze DJ Vesuvio, dalle 17. A seguire, dalle 19, salirà sul palco la band popolare “Wangy Blues Machine”. Rock n roll e soul si fondono insieme ad una calda e graffiante voce femminile.

Il programma di sabato 10 settembre

Dj Set con Dj Vesuvio - dalle ore 17

Spazio Bimbi - dalle 17:30

Bar/cucina del circolo - dalle 19

Live music con Wangy Blues Machine - dalle 19

La location a Osnago

Il Circolo Arci La Lo.Co si trova in via Trieste, 23 a Osnago. All’esterno dell’edificio della stazione ferroviaria. È raggiungibile facilmente in treno da Arcore (10 minuti circa), Monza (15'), Lecco o Milano (mezzora). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze. L’accesso al festival è gratis e l’ingresso non è riservato ai soci. Per entrare non sarà quindi necessaria la tessera Arci. "Se vuoi comunque sostenerci, sarà possibile tesserarsi al costo di soli 3 euro". Presso la cassa del circolo sarà possibile acquistare i gettoni, con cui potrai bere le birre agli stand dei birrifici. Il costo di 1 gettone sarà di 2 euro.