I Beck e la Società Escursionisti Lecchesi portano i biscotti Telethon sul Resegone

"La ricerca scientifica è simile a un sentiero di montagna: parte dal basso, dallo studio dei meccanismi di base, per arrivare in cima, alla cura. Speranza di cura tanto desiderata per chi vive con una delle oltre 7.000 malattie genetiche rare e per le loro famiglie". L'azzeccata metafora è stata coniata da Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon, per illustrare la bella iniziativa che vede protagonisti in questi giorni i volontari dell'associazione "I Beck" e della Società Escursionisti Lecchesi. Sono stati infatti loro a portare i biscotti Telethon al rifugio Azzoni, sul Resegone, e grazie alla loro "missione" in vetta, sabato 30 aprile e domenica 1° maggio sarà possibile sostenere la ricerca scientifica acquistando i biscotti Telethon anche in quota. Guardando anche all'imminente Festa della Mamma.

I "Cuori di biscotto" per la festa della mamma

"Telethon Lecco, in occasione della campagna di primavera 'Io per lei', dedicata alle mamme rare, ha pensato a una bellissima novità: portare i Cuori di biscotto per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare in cima al Resegone - aggiunge Renato Milani - Tutto ciò è stato possibile grazie a una squadra di 13 persone: membri del gruppo Beck guidati da Gianmario Maver e della Società Escursionisti Lecchesi guidati dal presidente Mauro Colombo hanno caricato gli zaini e hanno portato in cima il prezioso carico. Escursionisti e arrampicatori sono così avvisati: sabato 30 aprile e domenica 1° maggio troveranno i biscotti della ricerca Telethon anche in un banchetto in cima al Resegone. In caso di maltempo i biscotti saranno disponibili fino al 4 giugno al rifugio Azzoni. Un grazie a tutti questi volontari: mai prima d'ora il sostegno alla ricerca si è spinto così in alto!"

I volontari Telethon saranno anche in piazza Garibaldi: giorni e orari

E per chi non può salire fino alla cima del Resegone? "Sarà comunque possibile trovare i volontari del coordinamento Telethon Lecco anche nella classica e centralissima piazza Garibaldi" - precisa il coordinatore lecchese della maratona benefica. Quattro i giorni in cui è garantita la presenza dei volontari Telethon: oltre a sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, anche sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00.

"Scegliere di sostenere Fondazione Telethon con i Cuori di biscotto vuol dire compiere un atto di vera solidarietà verso le mamme di bambini con una malattia genetica rara - conclude Renato Milani - Queste malattie, ogni giorno, entrano nella vita di ancora troppe famiglie e non possiamo permettere che per noi le priorità diventino altre. Dobbiamo essere consapevoli che la ricerca non si può e non si deve fermare".