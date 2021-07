Le bollette arrivano in ritardo o non arrivano proprio. Acel Energie: “Viviamo lo stesso problema dei clienti”

Nel corso delle ultime settimane più di un cittadino ha accusato dei problemi legati al ricevimento delle bollette. Ma il disservizio non ha avuto ripercussioni solo sugli utenti finali: Acel Energie ha, infatti, rilevato problemi nella distribuzione postale delle bollette di luce e gas, come riferito su queste colonne. Sono emersi casi di ritardata o addirittura mancata consegna delle fatture. “Stiamo facendo gli approfondimenti del caso – spiega Andrea Tugnoli, responsabile Operations -. Ci scusiamo per il disagio che però non dipende in alcun modo da noi: è un disservizio che subiamo insieme ai nostri clienti”.

L’invito a quanti non avessero ricevuto la bolletta nei tempi consueti è quello di verificare la propria posizione direttamente agli sportelli della società, presenti in modo capillare sul territorio, oppure chiamando il numero verde 800.822.034.

“Siamo a disposizione”

“Siamo a disposizione, come sempre, con i nostri operatori – aggiunge Tugnoli – per trovare la migliore soluzione con il cliente. In casi come questo, legati presumibilmente ad una riorganizzazione dei servizi postali, ci si rende conto di quanto sia importante, pratico ed efficace poter contare su un punto di riferimento calato nel territorio”.

Le carenze nella distribuzione (“che confidiamo siano presto superate”) offrono l’occasione di ricordare la comodità dell’attivazione del servizio di bolletta online, abbinato magari alla domiciliazione bancaria. È una scelta di sostenibilità ambientale, ma anche di evidente resa ed efficacia, che risolve ogni problema di recapito e aggiunge la garanzia di avere i documenti immediatamente disponibili nell’area riservata del cliente. Attivarli è semplice e, se i clienti dovessero decidere di non procedere in autonomia sui siti delle società di vendita, i nostri operatori sapranno garantire la migliore assistenza”

Il connubio fra presenza fisica e presenza digitale “a forte valore aggiunto è il tratto distintivo delle aziende del gruppo Acsm Agam, fondato sul valore del radicamento e sulla centralità del cliente”.