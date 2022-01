Dervio torna ad avere un assessore in Comunità montana: è Michael Bonazzola

Michael Bonazzola entra nella Comunità montana come assessore a Sport, Turismo e Cultura. Un ruolo di prestigio per il consigliere comunale di Dervio, nominato delegato a Barzio già nel 2019.

L'Amministrazione comunale del suo paese ha espresso grande soddisfazione per la nomina, anche in virtù del fatto che non esprimeva un assessore nell'ente montano da diversi anni.

"Lavorerà per tutto il territorio"

"Come amministrazione - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - siamo orgogliosi che un giovane assuma questo incarico. La raccomandazione che abbiamo fatto a Michael è quella di lavorare per tutto il territorio, lui in assemblea rappresenta Dervio ma in Giunta rappresenta ogni comune della Comunità montana. Siamo certi che il suo apporto alla squadra si farà sentire e penso soprattutto che nel settore dello sport, a cui il neoassessore ha dedicato tanti anni della sua vita, potrà essere determinante. Siamo certi che la collaborazione con la Comunità montana sarà ancor più proficua".

Michael Bonazzola, 31 anni, è consigliere comunale a Dervio e ha in carico la delega allo Sport.