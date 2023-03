"Il Borgo dei borghi", comune lecchese del lago in gara al concorso Rai

"Bellano punta a ottenere il riconoscimento di “Borgo dei Borghi 2023” e per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutte le persone che amano e apprezzano il paese". Questo l'appello lanciato dal sindaco Antonio Rusconi in vista del concorso che vedrà protagonista il comune dell'Alto Lago lecchese in Tv. La sfida fra i borghi più belli d’Italia è infatti un’iniziativa promossa dalla Rai e culminerà con la proclamazione del borgo vincitore in occasione della serata, condotta da Camila Raznovich, che andrà in onda domenica 9 aprile, su Rai Tre.

Si vota da domenica 12 marzo per due settimane

In gara ci sono 20 borghi, uno per regione, e a Bellano spetta l’onore di rappresentare la Lombardia. Per permettere a Bellano di salire sul gradino più alto del podio serviranno i voti di cittadini, dei Lombardi, dei turisti che hanno Bellano nel cuore. Per esprimere il proprio voto basta collegarsi al sito www.rai.it/borgodeiborghi e creare un’utenza Raiplay; dopo di che sarà possibile esprimere un voto al giorno. Le votazioni si aprono alle ore 17.15 di domenica 12 marzo e si chiudono alle 23.59 di domenica 26 marzo. La partecipazione al voto è gratuita.

Vi sarà poi una giuria di esperti, composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica in tv e sul web, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte specializzato alla Sorbona di Parigi.

L'assessore Irene Alfaroli: "Un'ottima opportunità per promuovere il paese"

"Questa iniziativa è una bellissima opportunità per far conoscere e valorizzare il nostro paese - commenta Irene Alfaroli, assessore al turismo del Comune di Bellano - Partendo da domenica prossima, ci saranno due settimane per votare. Tutti possono partecipare, bellanesi e non. Invitiamo tutti a votare per Bellano e a condividere via whatsapp, facebook, instagram e tutti i canali di comunicazione l’iniziativa con amici e conoscenti lombardi ma anche di altre zone in Italia invitandoli a votare. Ovviamente per il nostro paese".