Varenna premia i suoi studenti più meritevoli con le borse di studio

Riconoscimento economico per gli studenti più meritevoli residenti in paese.L'Amministrazione comunale di Varenna ha istituito per l'anno scolastico/accademico 2020/2021 le borse di studio per ragazzi e ragazze che hanno conseguito i seguenti diplomi:

Scuola Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Laurea

I requisiti di partecipazione

essere residenti in Varenna

avere riportato alla fine dell'anno scolastico/accademico 2020/2021 le seguenti votazioni:

diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado: Nove/Dieci

diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado: 90 – 100/100

Laurea con 110 - 110 e lode

Le richieste, i cui modelli sono scaricabili dal sito istituzionale o richiesti presso l'Ufficio Protocollo, dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2021 corredate dalla copia del diploma o della laurea.