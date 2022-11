“L'istruzione è una luce guida”: 49 borse di studio ai giovani della Valsassina

Tanti ragazzi premiati in Valsassina con la borsa di studio. “Il sentiero della conoscenza è l’unico che porta alla vera libertà. E l’istruzione è la sua luce-guida”_ Con questa fondamentale affermazione, mediata da una famosa frase di Nelson Mandela, e con una ferma credenza nei valori cooperativi dell’istituto di credito che rappresenta, il presidente della Banca della Valsassina, banca di Credito Cooperativo, Giovanni Combi ha accolto l’altra sera, al Cine-Oratorio Bruno Colombo di Pasturo, i tanti ragazzi che, come ogni anno, vengono premiati con un riconoscimento in denaro per gli sforzi profusi nello studio.

I giovani studenti soci o figli di soci hanno così potuto ricevere 49 “Premi al Merito Scolastico” ricevuti per l’egregio lavoro svolto tra i banchi di scuole secondarie di primo e secondo grado, e università. Accompagnati da genitori o parenti resi orgogliosi dall’impegno dei loro ragazzi, i quarantanove premiati sono stati presentati uno ad uno dal direttore generale Ivana Ciresa e dallo stesso presidente Combi.

Non è stata un'"operazione simpatia", quella della Banca della Valsassina, ma un vero e proprio stimolo a proseguire sul sentiero della conoscenza. “La cultura racchiude tutti i valori di una comunità, di una civiltà: usi, tradizioni, costumi, credenze, religioni – ha spiegato Combi -. Un mondo senza cultura è un mondo senza regole e senza ordine, e la cultura dà un senso, una direzione alla nostra esistenza. La massima perfezione è rappresentata da Dio, che, non a caso, è onnisciente. Tutto sa e tutto vede. E la cultura si conquista attraverso l’istruzione. L’istruzione è fatica, ma anche soddisfazione. E Nelson Mandela attribuiva all’istruzione una grande importanza nello sviluppo della persona: ‘La mia grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola, perché l’istruzione è una porta verso la libertà, la democrazia, lo sviluppo”.

L’istruzione è una via verso la libertà. Chi conosce è veramente libero. “La cultura – ha concluso Combi - fornisce gli strumenti indispensabili per innovare e far progredire il mondo. Ho degli amici che avendo interrotto prematuramente gli studi in età matura si sono rammaricati di questa scelta; ecco come spesso ripeto, non conosco nessuno che si sia pentito di aver studiato, mentre al contrario ne conosco tanti che si sono pentiti di non averlo potuto fare”.

Infine: «Studiare è come risparmiare, il risparmio è togliere qualcosa di superfluo oggi per destinarlo a qualcosa di essenziale domani. Studiando oggi togliete tempo a Instagram, TikTok, Play Station, ma gettate le fondamenta del vostro futuro”.

Valsassina: le borse di studio 2022

E non c’è impegno scolastico che non meriti di essere premiato se condotto con serietà e costanza fino ai massimi risultati. Ecco perché sono stati premiati, a scalare, i Soci e figli di Soci che si sono distinti in Laurea Magistrale, Laurea Breve, Scuola Secondaria di II grado e Scuola Secondaria di I Grado.

Ecco l’elenco di tutti i premiati:

LAUREA MAGISTRALE

Laura Mascheri, Camilla Goffi, Elena Beri, Valentina Selva, Andrea Sangiorgio, Pietro Fumagalli, Marco Dell’Oca, Anita Fazzini, Chiara Corti, Veronica Gobbi, Denis Fazzini.

LAUREA BREVE

Sara Codega, Sara Bellati, Niccolò Biffi, Ilaria Melesi, Andrea Monti, Anna Gianola, Matteo Sangiorgio, Alessandro Galli.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Andrea Bertoldini, Greta Canepari, Stefano Fanciosti, Anja Pomoni, Carlotta Monticciolo, Lucia Codega, Gloria Costadoni, Umberto Raveia, Ludovico Valsecchi, Elisabetta Invernizzi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Michela Valsecchi, Giulia Salvadori, Alice Maria Cora Valsecchi, Francesco Scaioli, Sandra Buzzoni, Chiara Combi, Chiara Gianola, Gloria Scuri, Lorenzo Codega, Irene Migliore, Alessia Magni, Ginevra Ciresa, Matteo Scola, Alex Tenderini, Alessia Ruzza, Beatrice Greselin, Francesco Ceppi, Alessia Tarchini, Virginia Combi, Davide Camozzini.