Il successo della Camminata dell'amicizia

Si attende ancora il dato ufficiale e definitivo, ma si può già dire con certezza che la 48esima Camminata dell'amicizia è stata un successo. Quasi 10.000 hanno infatti partecipanti alla manifestazione sportiva aperta a grandi e bambini che è andata in scena questa mattina, domenica 26 marzo, a Bosisio Parini a sostegno dell’associazione La Nostra Famiglia. Tra i testimonial di questa edizione della marcia non competitiva organizzata dal Gruppo Amici, l'atleta lecchese Beatrice Colli e l'attore Giovanni Storti, i cui appelli sono stati accolti con entusiasmo.

La Camminata si è svolta svolgerà lungo tre percorsi di 7 e 12 chilometri, ed era riconosciuta per i concorsi Fiasp, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo. Il via a partire dalle dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia, con partenza libera. Neppure l'ora legale con la necessità di svegliarsi un'ora prima e il tempo incerto hanno frenato singoli e gruppi di amici: alcune migliaia di persone in cammino e di corsa all'insegna di sport e solidarietà.

Lo slogan di quest’anno "Egli vuole tutti felici e la felicità si acquista con l’amore" ha invitato, con le parole del beato Luigi Monza, ad un clima di pace e richiama alla solidarietà: il ricavato della Camminata infatti andrà a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale di Ovci in Sud Sudan, Sudan, Ecuador, Marocco e Cina e di un progetto a Bosisio Parini dedicato ai bambini piccoli con disturbo dello spettro autistico (progetto Rap - Riabilitazione Autismo in età Prescolare).