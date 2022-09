Nonostante il caro vita i prezzi di box e posti auto a Lecco non crescono

In un periodo di rincari diffusi, a Lecco città tiene il prezzo dei box auto, così come era accaduto già nel primo semestre del 2021. Secondo le analisi condotte dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2021 i prezzi dei box nelle grandi città sono in aumento dell'1,6%, quelli dei posti auto dello 0,9%.

In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Verona. Bologna e Napoli sono le città dove l'incremento dei valori dei box è stato più elevato rispetto alle altre. Anche i volumi di compravendita sono in crescita: secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate dal 2020 al 2021 c'è stato un incremento del 31,8%, ma ancora più significativo è l'incremento rispetto al 2019 (+23,2%).

Dove si spende di più in Lombardia

Il dato di Lecco è dunque da considerarsi virtuoso (il vero contraccolpo è atteso nel secondo semestre 2022), anche se i costi restano relativamente alti: 22mila euro per i box e 10mila per il posto auto. In Lombardia si trovano prezzi molto più alti in alcune zone residenziali di prestigio: il picco a Bergamo Città Alta dove si arriva sino a 60mila euro per un box e 35mila per un posto auto; 50mila e 20mila nel centro storico di Mantova, 40mila e 20mila a Brescia e Monza centro, 35mila e 15mila a Pavia centro, 30mila e 15mila a Como Borghi. Ovviamente diverso il discorso per Milano, dove si può mettere mano al conto corrente per 90mila euro (zona Cadorna).

La variazione I-II semestre 2021