Banco Bpm finanzierà la ricerca di Lario Reti. Ecco cinque milioni di euro

Banco Bpm ha concluso un accordo per il finanziamento di 5 milioni di euro della durata di 10 anni per investimenti in nuove opere a favore di Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera Provincia di Lecco.

Lario Reti Holding dedicherà i fondi alle attività di ricerca, di rinnovamento delle reti idriche e di innovazione tecnologica, al fine di gestire il Servizio Idrico Integrato in maniera sempre più efficiente. Al centro dei programmi di investimento dell’azienda si trovano la costante implementazione della rete idrica, il monitoraggio e il miglioramento della qualità dell’acqua e, in collaborazione con il Politecnico di Milano, lo studio del rischio idraulico e le misure necessarie al controllo o alla riduzione di tale fattore, a beneficio dei cittadini dei Comuni serviti.

“Miglioriamo il territorio”

“Per Lario Reti Holding essere innovatori non significa solo gestire e ammodernare le infrastrutture del Servizio Idrico Provinciale - dichiara Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding -. Significa anche contribuire al miglioramento del nostro territorio e allo sviluppo dei partner con cui lavoriamo ogni giorno e, quindi, arrivare con Banco Bpm a un accordo di filiera, grazie al quale i nostri fornitori saranno in grado di usufruire del rating della nostra società per l’attivazione di finanziamenti presso l’istituto di credito”.

“Banco Bpm valuta da sempre, con molta attenzione, il supporto agli investimenti degli Enti Territoriali e delle loro partecipate soprattutto in questo particolare momento storico che vede il Paese proiettato verso il rilancio e la modernizzazione - ha aggiunto Roberto Perico, Responsabile della Direzione Territoriale Bergamo, Brescia, Lario di Banco Bpm -. Essere partner di Lario Reti Holding è motivo di stimolo per il nostro lavoro quotidiano, una concreta testimonianza di impegno nei confronti delle tematiche ambientali nonché della volontà di essere vicini al territorio e di supportarne lo sviluppo sostenendo operatori economici e famiglie negli investimenti presenti e futuri", ha concluso il Responsabile dell’Area Como-Lecco di Banco Bpm, Flavio Battista Costa.

Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano presente con 1.500 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, offre alle imprese l’opportunità di finanziare investimenti con la finalità di ridurre l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi europei sulle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), grazie a un plafond di 5 miliardi di euro denominato “Investimenti sostenibili 2020-2023”.

Banco Bpm è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la “Gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione” e ha una struttura dedicata ai rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e alle loro partecipate. I prodotti e servizi offerti agli enti pubblici costituiscono un ambito cui il Gruppo Banco Bpm dedica da sempre una grande attenzione, proponendo soluzioni dedicate alle specifiche esigenze del settore per contribuire allo sviluppo dei territori di insediamento storico.