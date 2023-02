L'onorevole Brambilla distribuisce 7 tonnellate di cibo per cani e gatti in difficoltà

Successo a Milano per l’iniziativa di solidarietà nata dalla collaborazione tra la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, presieduta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, e da Lidl Italia, azienda leader della grande distribuzione, che ogni anno offre 100mila pasti agli amici a 4 zampe meno fortunati. La parlamentare animalista, residente a Calolziocorte (nel Lecchese) è stata accolta in via Trasimeno da numerosi volontari e attivisti giunti da tutta la Lombardia: qui ha distribuito 7 tonnellate di cibo donate da Lidl Italia, destinate a cani e gatti bisognosi, ospitati nei rifugi o appartenenti a colonie feline del territorio.

Tonnellate di crocchette

L’iniziativa era partita nel dicembre scorso a Caltanissetta, con la distribuzione di 11 tonnellate di crocchette in una delle Regioni del Paese in cui la piaga del randagismo colpisce più duramente. Altre consegne seguiranno sul territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno. Il contrasto all’abbandono e al randagismo è per Leidaa una vera e propria missione, alla quale l’associazione si dedica, con il massimo impegno, fin dalla fondazione.

"In un inverno difficile per tutti, anche nelle Regioni più ricche del Paese - afferma Michela Brambilla - abbiamo voluto, nella maniera più concreta, far sentire la vicinanza di Leidaa e di Lidl ai cani e ai gatti di nessuno. E a tutti coloro, volontari e persone sensibili, che quotidianamente si battono, con pochi mezzi, contro indifferenza e crudeltà, per salvarli. Un gesto d’attenzione per aree urbane dove c’è il rischio che il vecchio e il nuovo disagio sociale si ripercuotano davvero sugli ultimi degli ultimi: gli animali".

A chi sono andati gli aiuti per cani e gatti

Di seguito, le realtà e le associazioni destinatarie del cibo per gli amici a quattro zampe: Abbaio come voglio; Alpacamp; Amici degli Animali; Amici per un pelo; Anta; Aurora; Bollate a sei zampe; Cani e Mici per; Amici; Gaia Monza; Gaia Basiglio; Gaia Vermezzo; L'Arca dei Cani; L'Asilo del Cane; Le Aristogatte; Le Stregatte; Miciopolis; Pet Rescue di San Giuliano; Vita da cani; Zampe d'oro.

Con loro anche decine di colonie feline, rifugi e volontari nei Comuni di: Albavilla (CO), Desio (MB); Giussago (PV); Legnano (MI); Lentate sul Seveso (MB); Limido Comasco (CO); Lomazzo (CO). Milano: corso Garibaldi, via Meucci, Navigli, via Padova, via del Ricordo, via Salemi. Monza; Mozzate (CO), Opera (MI); Rosate (MI), Rho (MI); Rovello Porro (CO), Segrate (MI); Tradate (VA) e Turate (CO).