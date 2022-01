Sei posti per il Servizio civile con la Croce Rossa Merate

Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana offre l’opportunità a sei ragazzi di trascorrere un anno come volontari di Servizio civile all'interno dell’associazione con sede a Olgiate Molgora. I candidati devono avere un'età compresa tra 18 e 28 anni. Il sodalizio aderisce infatti ai progetti “La Cri e la salute per tutti in Lombardia” e “La Cri per l’assistenza di tutti in Lombardia” scelti e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Gli interessati potranno candidarsi per i sei posti disponibili entro il prossimo giovedì 10 febbraio, attraverso il portale online del Servizio civile. I giovani saranno impegnati cinque giorni a settimana (25 ore settimanali diurne) nella sede di Olgiate Molgora per dodici mesi dalla data di inizio, e retribuiti con un assegno mensile di 444,30 euro.

Il corso e i compiti previsti

I volontari, dopo aver superato un corso di nozioni teoriche e pratiche, si occuperanno principalmente dei trasporti sanitari con autovetture e ambulanze, del presidio del centralino per la raccolta delle richieste di servizi e delle attività socio assistenziali del Comitato locale. Il lavoro prevederà inoltre la gestione e l’organizzazione dei servizi quotidiani del Comitato locale e dei turni dei volontari, le attività di monitoraggio dei bisogni del territorio per attivare gli adeguati servizi, la promozione e le attività di segreteria dei corsi rivolti ai futuri volontari e alla popolazione.

Per maggiori informazioni sul progetto e per conoscere i requisiti e le modalità di inoltro della candidatura, è possibile consultare il sito www.crimerate.it. Nella pagina dedicata al Servizio Civile, sono presenti dei contatti per ricevere assistenza nella compilazione della candidatura o richiedere maggiori dettagli. Si ricorda che per inviare la domanda sul portale del Servizio Civile è indispensabile possedere lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.