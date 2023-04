Dalla carbonara alla cacio e pepe: in Brianza il festival della cucina romana

Torna la primavera, tornano gli appuntamenti enogastronomici a Lecco e non solo. A pochi chilometri dalla nostra provincia, nel cuore della Brianza, andrà presto in scena infatti il Festival della cucina romana. Come illustrato dai colleghi di MonzaToday, l'appuntamento è in programma a Muggiò dal 28 aprile al 1° maggio 2023: si tratta della 17° edizione del "Cacio & pepe VS Carbonara Festival", il grande format itinerante dedicato alla cucina romana, per un lungo weekend di gusto e divertimento nella centrale piazza 9 Novembre 1989.

Nel menù pasta fresca cacio & pepe, carbonara, salsiccia e broccoletti, carciofo alla Giudia, porchetta di Ariccia, verdure cotte, arrosticini alla brace, patate fritte, salsiccia e molte altre golosità. La festa inizierà venerdì 28 aprile alle ore 18:00, mentre sabato 29, domenica 30 e lunedì 1 maggio la cucina aprirà già dalle 11:00 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Sarà allestita anche un'area con gonfiabili e giochi per bambini. L'evento è organizzato e promosso dal comune di Muggiò con Italia on the road - Cibo da strada & Italia food festival.