Musica, laboratori e casa sull'albero nel cuore verde della Brianza

Dalla serata dedicata alle lucciole e agli animali del bosco al trekking guidato con concerto dal vivo, dal teatro, anche per i piccolissimi, a laboratori e incontri sul tema del cambiamento. E poi ancora escursioni, pranzi conviviali e giochi per grandi e bambini immersi nella natura. Sono questi alcuni degli ingredienti vincenti delle iniziative in corso a Cascina Rapello, nel verde sulle alture di Aizurro, comune di Airuno.

Le proposte sono come sempre curate dallo staff della cooperativa Liberi Sogni che di recente ha promosso anche una raccolta fondi per riqualificare la cascina allo scopo di renderla accessibile a tutti, anche ai più anziani e alle persone con fragilità e disabilità psico motorie. Tra i prossimi appuntamenti spiccano la Transizioni Fest di domenica 18 giugno e la serata di San Giovanni con spettacolo per i più piccoli in data sabato 24 giugno.

La Transizioni Fest

Domenica 18 giugno, dalle ore 10 alle 18 circa andrà in scena la seconda edizione della Transizioni Fest con ingresso libero e gratuito per adulti e bambini. Dal progetto ?Transizioni, ritorno alla terra? a Cascina Rapello andrà in scena "una giornata da vivere insieme, in cui persone e cambiamenti potranno conoscersi, contaminarsi e spiccare il volo. Un momento per fermarsi e approcciare il tema del cambiamento attraverso linguaggi diversi e testimonianze di piccoli e grandi cambiamenti".

La giornata sarà ricca di proposte: laboratori per i più piccoli guidati dalle persone con disabilità della cooperativa la Vecchia Quercia, uno spettacolo teatrale Terramadre costruito a partire dalla conoscenza e dal dialogo con gli abitanti di Aizurro che vivono un costante rapporto con la terra. Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich intraprendono un cammino fisico, autentico, che consentirà insieme agli spettatori di raggiungere e connettersi con il genius loci di Cascina Rapello dove avrà luogo la performance; una rassegna oggettiva ma anche evocativa, simbolica, umana, delle sensazioni, delle storie e delle esperienze raccolte.

Pranzo con prodotti km 0 e biologici, a seguire una Human Library per conoscere storie di vita vissuta, merenda finale. Per il programma completo, clicca qui. È gradita una libera donazione a sostegno della campagna di raccolta fondi "Vivi e sostieni Cascina Rapello". Info e prenotazioni pranzo entro il 15 giugno: 3881997072 - cascinarapello@liberisogni.org

Lo spettacolo "Wonder me"

Sabato 24 giugno, dalle 15.30 fino a sera si terrà l'iniziativa "Serata di San Giovanni" con spettacolo per bambini/e da 1 a 6 anni "Wonder me". Si tratta di un evento sulla meraviglia della natura, dove la natura diventa emozione, gioco e scoperta (di Ketti Grunchi, Delfina Pevere e Francesca Bellini). "Dopo la cena su prenotazione, come vuole la tradizione prepareremo l'acqua di San Giovanni accompagnati dal racconto di storie, leggende e tradizioni antiche sulla notte di San Giovanni". Tutte le info sull?evento e su come prenotarsi presto on line: https://www.liberisogni.org/calendario/

L'orto sociale e le opere di Land Art

Per tutta la durata degli eventi sarà poi possibile giocare liberamente nei prati e nei boschi di castagno di Rapello, fare amicizia con le quattro simpatiche asinelle della cascina, esplorare la casa sull?albero e visitare le opere di Land Art. È inoltre previsto il Cogli e Mangia, l?auto raccolta dei prodotti dell?orto sociale di Cascina Rapello (accompagnati dai nostri contadini di fiducia) o la possibilità di acquistarli al banco. Le verdure dell?orto sono coltivate senza uso di sostanze chimiche, con il coinvolgimento di persone con disabilità, minori e giovani fragili e con l?aiuto di tanti volontari.

Sarà presente inoltre un banchetto informativo per conoscere il progetto della cascina, le iniziative della cooperativa Liberi Sogni e avere informazioni sulla campagna di crowdfunding Rendiamo Cascina Rapello accessibile (in scadenza il 14 giugno). Sarà possibile fare una donazione in loco a sostegno del progetto oppure ora, a questo link. "Ogni contributo, piccolo o grande, è importante!"