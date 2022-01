Con "Living Land" opportunità di lavoro per giovani in attività educative

Interessanti opportunità di lavoro per i giovani in attività educative pomeridiane grazie al progetto "Living Land". La Comunità Pastorale di Barzago, Bevera e Bulciago, i comuni di Barzago e di Bulciago e la Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia, con la collaborazione di gruppi e associazioni del territorio e con il sostegno della Fondazione comunitaria del lecchese hanno scelto di affidarsi ai giovani competenti di Living Land per supportare lo svolgimento delle attività educative pomeridiane rivolte a bambini e preadolescenti dal prossimo febbraio fino al gennaio 2023.

Le attività previste e l'impegno richiesto

I ragazzi e le ragazze che verranno selezionati dal bando aperto in questi giorni saranno assunti con un regolare contratto per affiancare bambini e ragazzi dei Comuni coinvolti nello svolgimento dei compiti e nelle attività laboratoriali (ove previste), sotto la supervisione di un educatore che predisporrà la programmazione delle attività e si occuperà del coordinamento dell’attività generale. L’impegno richiesto è di uno o due pomeriggi a settimana oltre ad un incontro di equipe settimanale in orario e giorno da concordare.

Come candidarsi

Cme illustrato dai promotori del progetto, i giovani interessati a questa esperienza possono candidarsi sul sito www.livingland.info, prestando attenzione ai requisiti necessari: avere un’eta? compresa tra i 18 e i 23 anni; essere predisposti e motivati a lavorare con bambini e preadolescenti; essere in grado di supportare i bambini o ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio; sapersi muovere nel contesto di lavoro riconoscendo e rispettando il ruolo delle altre figure professionali presenti; essere una persona paziente, responsabile e costante; dare la propria disponibilità a svolgere il servizio per tutto il tempo necessario.

Verranno considerati requisiti preferenziali il diploma di maturita?, aver avuto esperienze con bambini e ragazzi e la residenza o il domicilio nei Comuni di Barzago, Bulciago e limitrofi. Per partecipare occorre quindi compilare il formulario online presente sul sito di Living Land entro martedì primo febbraio 2022. Per informazioni è possibile contattare Alice Ponzoni scrivendo alla mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it.